Lula da Silva recibe invitación de AMLO para visitar México

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, informó que recibió una invitación de su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para visitar tierras aztecas, por lo que dijo lo hará “lo antes posible”.

Lula da Silva explicó que tuvo una conversación con AMLO este 1 de marzo, donde hablaron sobre cooperación económica entre ambos países.

La conversación fue por teléfono a primera hora del miércoles, según la agenda del gobernante brasileño.

"Conversé hoy con el presidente de México @lopezobrador_ sobre la cooperación económica entre nuestros países y recibí una invitación para que visitemos México, lo cual haremos lo antes posible", dijo Lula en una publicación en su cuenta de Twitter.

Conversei hoje com o presidente mexicano @lopezobrador_ sobre a cooperação econômica entre nossos países e recebi o convite para visitarmos o México, o que faremos assim que possível 🇧🇷🇲🇽 — Lula (@LulaOficial) March 1, 2023

¿Cómo es la relación económica de México y Brasil?

México y Brasil cuentan con una buena relación de cooperación económica. Recientemente acordaron una estrategia de trabajo para agilizar el intercambio comercial agroalimentario en beneficio de productores y consumidores.

México importa de Brasil carne de ave y recientemente autorizó la importación de carne de porcino del estado de Santa Catarina.

Brasil es socio estratégico de México, por lo que trabajan para facilitar el comercio y responder de manera más ágil y expedita a las empresas importadoras y exportadoras de alimentos. Autoridades de ambas naciones han indicado que Brasil y México “son países hermanos”.