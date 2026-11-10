¿Quieres ir al espacio? La NASA busca nuevos astronautas para habitar la primera base permanente en la Luna

La agencia espacial estadounidense (la NASA) ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección para reclutar a los exploradores que escribirán el próximo capítulo de los viajes espaciales tripulados.

La NASA abrió oficialmente el plazo de inscripción para integrar su próxima promoción de aspirantes a astronautas, quienes se entrenarán con el objetivo central de operar en la superficie lunar, habitar la primera base permanente en el satélite natural y sentar las bases técnicas para las futuras misiones tripuladas hacia Marte.

¡La próxima generación de astronautas de la NASA podría incluirte! 👩‍🚀👨‍🚀



Ya está abierta la convocatoria para una futura promoción de astronautas, quienes se prepararán para participar en una nueva etapa de la exploración humana del espacio. https://t.co/fIM8tGZAGR pic.twitter.com/NzwauVSIpS — NASA en español (@NASA_es) November 9, 2026

El proceso de reclutamiento permanecerá abierto para ciudadanos estadounidenses hasta el próximo 3 de diciembre, fecha límite establecida para la recepción de postulaciones.

Los candidatos seleccionados se integrarán a un grupo de élite para someterse a un riguroso programa de capacitación de dos años que incluye entrenamiento en caminatas espaciales, geología lunar, supervivencia y manejo de aeronaves de alto rendimiento.

¿Qué pide la NASA para poder ser parte del nuevo equipo de astronautas?

Para postularse, la agencia exige estrictos requisitos académicos y profesionales. Entre los elementos indispensables figuran la posesión de un título de maestría en un campo STEM (ingeniería, ciencias biológicas, físicas o informática), complementado con al menos tres años de experiencia profesional relevante o bien horas específicas de vuelo para perfiles de pilotaje, además de superar los exigentes exámenes médicos necesarios para vuelos espaciales de larga duración.

La selección definitiva de los candidatos se dará a conocer a finales de 2027, consolidando el equipo humano que liderará la era de exploración continuada del programa Artemis.