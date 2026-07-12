Luna llena de julio 2026: Cuándo, a qué hora exacta y cómo ver este fenómeno en México

Este julio 2026 habrá un evento astronómico que no te puedes perder: la Luna llena o Luna de ciervo. Si eres de los que disfruta vivir este tipo de bellezas de la naturaleza, saca el calendario porque este mes hay un evento imperdible.

¿Cuándo será la Luna llena y a qué hora?

¿Cuándo será la luna llena de julio de 2026?

De acuerdo con los datos del calendario astronómico oficial del Instituto de Astronomía de la UNAM, el satélite de la Tierra llegará a su fase de Luna llena el próximo miércoles 29 de julio.

Durante esa noche, el disco lunar se encontrará exactamente del lado opuesto al Sol, logrando que su cara visible reciba la luz solar al 100%.

¿A qué hora ver la luna llena o la luna de ciervo?

El momento exacto en que podrás disfrutar la Luna en México, que es cuando se alcanza brillo y la alineación matemática, ocurrirá a partir de las 14:46 de la tarde, tiempo del centro de la república mexicana.

A partir de esa hora, el destello será visible y mediante avance el día y llegue la noche, este se podrá ver mucho mejor.

¿Qué nombre tiene este fenómeno astronómico?

Esta Luna de finales de julio es conocida popularmente como la "Luna del Ciervo". Este nombre proviene de las antiguas culturas del norte del continente, quienes la llamaban así porque durante esta época del año es cuando a los ciervos machos les crecen por completo sus nuevos cuernos.

Recomendaciones de los expertos para poder verla

Para disfrutar de este evento no necesitas gastar en binoculares costosos ni telescopios profesionales, ya que se puede apreciar a simple vista desde cualquier ventana o azotea.

La única recomendación importante por parte de los expertos de la UNAM es ubicar un sitio despejado y rogar porque las nubes de la temporada de lluvias den una tregua para que el cielo no se tape.

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Los próximos eventos en el calendario del satélite

La actividad en el cielo continuará su curso normal tras el cierre del mes. El calendario indica que después de esta noche brillante, la Luna comenzará su transición hacia la fase de cuarto menguante en los primeros días de agosto, completando su ciclo regular de traslación alrededor de la Tierra.