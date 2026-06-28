¡Prepara el telescopio! Los eventos astronómicos para julio 2026; Luna del Ciervo y lluvia de estrellas

¿Estás listo para voltear al cielo? El calendario de eventos astronómicos para julio 2026 llega lleno de sorpresas para los amantes de la astronomía. Desde la llegada de la Luna del Ciervo hasta el inicio de las primeras lluvias de estrellas; te compartimos las fechas exactas.

¿Qué eventos astronómicos habrá durante julio 2026?

¡Qué no se te pasen! Te compartimos las fechas clave, así como los mejores días para ver estos fenómenos astronómicos.

Conjunción de la Luna y conjunción de Venus, Marte y Júpiter

Los eventos estelares más destacados para julio 2026 en el cielo nocturno y matutino incluyen las conjunciones de la Luna con Marte y Venus, además de la visibilidad de Venus, Marte y Júpiter, pero ¿cuándo se podrán ver?



11 de julio - Luna y Marte : Se podrá observar una fina Luna menguante muy cerca de ;arte, en dirección a la constelación de Tauro.

: Se podrá observar una fina Luna menguante muy cerca de ;arte, en dirección a la constelación de Tauro. 13 de julio - Conjunción de Marte y Venus : Los planetas estarán en su punto de máximo acercamiento aparente en la tarde, aunque el mejor momento para apreciarlos será al atardecer.

: Los planetas estarán en su punto de máximo acercamiento aparente en la tarde, aunque el mejor momento para apreciarlos será al atardecer. 21 de julio - Luna y Venus : Una Luna en fase creciente mostrará su belleza junto a Venus, ubicados en la constelación de Venus .

: Una Luna en fase creciente mostrará su belleza junto a Venus, ubicados en la constelación de . 23 de julio - Luna y Júpiter: Se dará la conjunción donde la Luna pasará cerca de Júpiter.

Luna de Ciervo 2026: La luna llena de julio 2026

La Luna de Ciervo se presentará el miércoles 29 de julio 2029. Se espera que este fenómeno astronómico alcance su punto máximo al atardecer, tiñéndose de un tono dorado o anaranjado debido al efecto de la refracción de la atmósfera.

El espectáculo podría verse en el transcurso de la tarde en México.

Lluvia de estrella Delta Acuáridas y Perseidas: ¿Cuándo verlas?

Aunque la luvia de estrellas Delta Acuáridas suelen verse a partir del 12 de junio al 23 de agosto, el punto álgido para disfrutar de la observación de este fenómeno en todo su esplendor será durante la noche del 28 de julio y la madrugada del 29 de julio 2026.

Calendario de eventos astronómicos en lo que queda de este 2026

Te compartimos los eventos astronómicos que iluminarán el cielo los próximos seis meses de este mismo año.

AGOSTO:



12 de agosto: Eclipse Solar Total (Visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia, España y Portugal).

12 y 13 de agosto: Lluvia de Meteoros perseidas.

28 de agosto: Eclipse lunar Parcial (Visible en las Américas, Europa y África).

SEPTIEMBRE:



22 de septiembre: Equinoccio de Otoño (hemisferio norte) / primavera (hemisferio sur).

OCTUBRE:



8 de octubre: Lluvia de Meteoros Dracónidas.

21 y 22 de octubre: Lluvia de Meteoros Oriónidas.

NOVIEMBRE:



17 y 18 de noviembre: Lluvia de Meteoros Leónidas.

DICIEMBRE:

