Este mes promete llenarnos de sorpresas al mirar al cielo, pues como parte de los eventos astronómicos de junio 2026, algunos de los más importantes son la Luna de Fresa y una alineación planetaria que no debes perderte.

¿Cuándo y cómo ver la Luna de Fresa de junio 2026?

Uno de los eventos astronómicos favoritos de los amantes del cielo nocturno es la aparición de la luna llena, en este caso en México se podrá ver la Luna de Fresa de junio 2026 el 29 de junio.

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Para quienes son más nuevos en el tema una de las pricipales dudas es el cómo observar la Luna de Fresa sin tener equipo profesional y aquí te lo respondemos.

Basta con encontrar la posición adecuada y evitar la contaminación lumínica. Evita espacios donde haya edificios muy altos que se posicionen frente al fenómeno celeste.

¿A qué hora ver la Luna de Fresa en México?

Este evento astronómico llegará a su punto de mayor plenitud cuando el reloj marque exactamente las 23:57 horas. Así que para ese momento ya debes tener listo tu celular para fotografiar la Luna de Fresa.

Calendario de eventos astronómicos de junio 2026

Aquí la lista de eventos astronómicos más importantes (y visibles) del mes de junio:

9 de junio: Los planetas más brillantes estarán juntos esta fecha, te hablamos de Venus y Júpiter.

12 junio alineación de tres planetas: Mercurio, Júpiter y Venus se unirán tras la puesta del sol.

15 de junio: Mercurio estará en todo su esplendor por un fenónmeno conocido como elongación (separación angular entre el sol y un planeta).

29 de junio: Luna llena de Fresa.

Alineación planetaria de 3 planetas en junio: ¿Qué días se podrá observar?

El 12 de junio, Mercurio, Júpiter y Venus se acomodarán en una formación recta y muy resplandeciente en la misma franja del poniente tras la ocultación solar.

Mientras que la visibilidad de Venus y Júpiter resultará sumamente sencilla a simple vista para cualquier observador, localizar a Mercurio sí tendrá un grado de complejidad por su ubicación.

