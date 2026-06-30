Calendario astronómico de julio 2026: ¿Cómo afectarán los eventos cósmicos a tu signo zodiacal?

El calendario astronómico de julio de 2026 trae una densa actividad cósmica ideal para la observación nocturna y para cada signo del zodíaco en los diferentes aspectos de sus vidas.

Durante este mes se alinearán cinco planetas lentos en configuración de cuna, el afelio terrestre y el cierre con la brillante Luna del Ciervo en Acuario, consolidándose como uno de los periodos más dinámicos del año.

Desde la perspectiva de la astrología, julio de 2026 se caracteriza por una compleja red de alineaciones que los expertos denominan "la cuna o cesta de Barbault", que activan aspectos armónicos que obligan a los signos a buscar contención y reevaluar sus estructuras sociales y personales.

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El calendario astronómico de julio 2026 y cómo afecta a cada signo del zodíaco

De acuerdo con datos especializados de diferentes portales y reportes de divulgación científica, estos son los eventos del calendario astronómico que debes seguir.

Así se verán afectados los signos, según el calendario astronómico 2026|Pexels: Aslam Munnas

4 de julio: Conjunción Marte-Urano.

6 de julio: Afelio terrestre, la Tierra se sitúa a la máxima distancia del Sol.

7 y 8 de julio: Conjunción Luna-Saturno.

11 de julio: Triángulo astronómico. Conjunción de la Luna con Marte.

14 de julio: Luna Nueva en Cáncer/Géminis.

17 de julio: Conjunción Luna-Venus.

29 de julio: Luna Llena del Ciervo.

30 y 31 de julio: Máximo de las lluvias de meteoros Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricórnidas.

En los signos de Fuego el impacto con la entrada del Sol y Júpiter en Leo a finales de mes, vivirán una etapa de alta visibilidad, creatividad y romance.

Lo que vivirán los signos del zodíaco debido a los cambios astronómicos|Pexels: Martin Marthadinata

Para los signos de Tierra, Venus ingresa en Virgo y esto potenciará el orden en las relaciones y la autoconfianza. Saturno traerá una energía de paciencia que favorecerá la planificación financiera.

Los signos de Aire serán influenciados por la Luna Llena del Ciervo, y los empujará a cerrar ciclos en amistades y en proyectos comunitarios.

Para los signos de Agua, la Luna Nueva en Cáncer del 14 de julio actúa como un renacimiento personal y emocional absoluto. La intuición estará en su punto más alto.

