VIDEO: Este lunes Ucrania amanece bajo bombardeo de tropas de Rusia

Los ciudadanos se refugiaron este lunes en el metro de la capital de Ucrania, Kiev, de los bombardeos de Rusia que están asolando la ciudad.

Así lo ha reportado el asesor del Ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko.

En el día 229 de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de ucrania Volodímir Zelenski dijo que Rusia está tratando de destruir al país y borrarlo de la faz de la tierra.

“quieren pánico y caos, quieren destruir nuestro sistema energético. No tienen remedio. El segundo objetivo son las personas" dijo Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Decenas de misiles de Rusia contra Ucrania

Externó que Rusia ha lanzado 75 misiles, 41 neutralizados por la defensa antiaérea, en contra de varias ciudades en venganza por los últimos éxitos de Ucrania en el frente.

La capital de Ucrania bajo el fuego de los rusos. Dice Vladimir Putin que los bombardeos son en represalia por la destrucción del puente que los une con Crimea. Bielorrusia anunció que enviará tropas a unirse a los rusos en la guerra de Ucrania.



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Se reporta la muerte de al menos 10 personas y 47 heridos.

Pidió a los habitantes no abandonar los refugios.

Olena Somyk, habitante de Jersón dijo que "de verdad, creo que son unos cabrones, quieren destruir a nuestra gente, nuestra infraestructura, todo, realmente no sé, estoy extremadamente enojada… por qué nuestra gente, nuestros niños deberían... no sé, ¿cómo decirlo, por qué? ¿Para qué?".

Respuesta a lo que pasó con el puente de Crimea

Angélica habitante de Kiev externó que "creo que esta es la respuesta a lo que pasó con el puente de Crimea, aunque los bombardeos diarios continúan. Esto es terrorismo".

Vitali Klitschko alcalde de Kiev, mostró los ataques contra la infraestructura de su país y narró: "esta es la ciudad de Kiev, hace solo una hora, este ataque, otro ataque, el ataque continuo de Rusia contra Ucrania mató a civiles".

OTAN condena este lunes los ataques rusos contra civiles

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha condenado este lunes los "horribles e indiscriminados" bombardeos rusos contra civiles en Ucrania y ha asegurado que los aliados mantendrán su apoyo a Kiev "el tiempo que sea necesario".

El edificio que alberga el consulado alemán en Kiev ha sido una de las infraestructuras dañadas por los bombardeos que han afectado esta mañana a la capital de Ucrania, ha informado un portavoz del Ministerio de Exteriores germano.

El presidente de Rusia Vladimir Putin, dijo que ordenó una serie de ataques contra la infraestructura militar, de comunicaciones y energética de Ucrania después de lo que llamó ataques terroristas contra Rusia.

Nuevas amenazas de Putin

Advirtió de una respuesta severa a nuevos ataques después de que 83 misiles golpearan ciudades ucranianas, dejando muerte y destrucción en todo el país como venganza por la explosión del puente de Crimea.

Si continúan los intentos de llevar a cabo actos de terrorismo en nuestro territorio, la respuesta de Rusia será dura y su escala corresponderá a la de la amenaza formulada contra el federación rusa. Nadie debería tener ninguna duda al respecto".

El alto representante de la Unión Europea (UE) para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell se dio "Profundamente conmocionado por los ataques de Rusia a civiles en Kiev y otras ciudades en Ucrania. Estos actos no tienen cabida en el siglo XXI. Los condeno en los términos más fuertes posibles"

Bielorrusia desplegará contingente militar conjuntamente con Rusia

El presidente de Bielorrusia Alexánder Lukashenko, acusó a Ucrania de preparar un ataque contra su país, por lo que dijo que tomó la decisión de desplegar un contingente militar formado conjuntamente con Rusia.

Lukashenko justificó esta decisión debido al agravamiento de la situación en sus fronteras y anunció que los dos países comenzaron a unir sus tropas, pero no precisó dónde se desplegaría ni de cuántos hombres estarían compuestos.

"los líderes militares y políticos de la alianza del atlántico norte y varios países europeos ya están considerando abiertamente opciones de una posible agresión contra nuestro país, incluido el lanzamiento de un ataque nuclear".

