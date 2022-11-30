Donald Trump enfrentará juicio por difamación en abril

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentará un juicio por difamación en abril del próximo año, luego de que la periodista Jean Carrol lo acusara de haber violado en 1990, acusaciones que el exmandatario negó.

Esta es la segunda acusación por difamación que enfrenta Donald Trump. En 2019, la periodista acusó al expresidente de haberla violado, pero el exmandatario nego conocerla.

Ese año Trump estaba protegido por la inmunidad de jefe de estado, en el juicio respondió que no conocía a Carroll y que ella no era “su tipo de mujer”. Además, la acusación por violación no procedió debido a que el delito ya había prescrito.

Por lo que cinco meses depués demandó al expresidente por difamación al haber negado que la conocía y que la violó.

|Reuters

El 24 de noviembre de este año, entró en vigor una nueva ley en Nueva York el cual permite a las víctimas de violencia sexual presentar una denuncia y reclamar un proceso civil.

Bajo esta nueva ley, Carroll presentó una nueva demanda contra Donald Trump por difamación, hechos consumados y agresión, por lo que espera obtener la reparación del daño.

¿Por qué demandan por difamación a Donald Trump?

La escritora estadounidense Jean Carroll presentó una demanda por difamación contra Donald Trump por negar que la conocía y que la había violado. Esta es la segunda demanda que Carrol presenta contra el exmandatario.

De acuerdo con la primera demanda de Carrol, interpuesta en 2019, la escritora acusó a Trump de violarla en los vestidores de una tienda departamental en 1990.

En ese año, Donald Trump, de 76 años de edad, negó haber violado a Carroll o haberla conocido en ese momento y dijo que ella “no era mi tipo”.

Donald Trump repitió la negación en una publicación del 12 de octubre en su cuenta Truth Social, calificando el reclamo de Carroll como un “engaño” y una “mentira”, lo que provocó una segunda demanda por difamación en su contra.

