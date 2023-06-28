Madonna está hospitalizada por una infección bacteriana
El manager de Madonna informó que la “Reina del Pop” se encuentra hospitalizada debido a una infección bacteriana, por lo que su gira será pospuesta.
Madonna se encuentra hospitalizada debido a una infección bacteriana, por lo que tuvo que posponer su gira mundial. La noticia fue confirmada por Guy OSeary, manager de la “Reina del Pop”.
“El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer varios días en la ICU. Su salud está mejorando, sin embargo, todavía está bajo atención médica. Se espera una recuperación total”. compartió su manager en redes sociales.
La gira de Madonna estaba programada para comenzar el próximo 15 de julio en Vancouver, Canadá; para continuar por Estados Unidos y después trasladarse a Europa, también tenía programados cuatro shows en la Ciudad de México; por el momento se desconoce hasta cuándo arrancará el tour mundial.
“En este momento necesitamos pausar todos los compromisos, lo que incluye el tour. Compartiremos más detalles tan pronto como los tengamos, incluida una nueva fecha de inicio para los espectáculos programados”, agregó el manager en el comunicado.
¿Cuántos años tiene Madonna?
Madonna Louise Veronica Ciccone, mejor conocida como Madonna, la “Reina del Pop”, nació el 16 de agosto de 1958, por lo que actualmente tiene 64 años de edad. No obstante, la cantante siempre se ha destacado por cuidarse mucho para lucir joven.
A lo largo de su carrera, siempre ha destacado, además de la voz y bailes, por su imagen ya que ha cambiado de look en múltiples ocasiones para imponer moda.
¿Cuándo sería el concierto de Madonna en México?
Como parte de su gira mundial “The Celebration Tour”, Madonna tiene programadas tres fechas en México para inicios del próximo año. Esta será la primera vez que Madonna viene a México en los últimos siete años.