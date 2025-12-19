Madre reclusa logra seguir proceso en casa para estar con sus hijos de 3 y 5 años en Puebla

¿Un milagro o un fallo judicial acertado? Una madre de familia que ha estado recluida en una cárcel en Morelos , ahora podrá llevar su proceso en casa en Puebla para poder estar y ver crecer a sus dos hijos: una niña de 3 años y un niño de 5.

Este fallo se dio a conocer este viernes 19 de diciembre de 2025 a través de la Fiscalía General de la República (FGR) , pero su salida de prisión no significa que sea inocente o su proceso se dé por concluido.

Madre tendrá que acatar reglas tras salir de cárcel

La mujer llamada Paola “N” solicitó que se cambiara la medida cautelar de prisión a firma periódica para proteger a sus dos hijos al ser ella su cuidadora principal, sin embargo, no se precisó por qué delito fue encarcelada y cuánto tiempo lleva cumplido desde su detención, de la que tampoco se hace mención cuando ocurrió.

Además, se confirmó que no tuviera otra sentencia pendiente por cumplir ni que estuviera relacionada con delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro o trata de personas. Solo se sabe que Paola “N” vivía en Puebla, sin embargo, había sido trasladada al CEFERESO 16, en Morelos.

El juez concedió a Paola “N” el beneficio de sustitución de la pena privativa de la libertad por las siguientes medidas:



Presentación periódica mensual

Residir en un domicilio fijo en San Martín Texmelucan, Puebla

Dedicarse a una actividad lícita

También tendrá que procurar el cuidado y bienestar físico, psicológico, emocional y social de sus dos pequeños hijos, lo cual será verificado en Puebla.

Paola “N” tuvo a su bebé en reclusión

La información de la FGR señala que la hija menor de Paola “N” nació durante la reclusión y se encontraba próxima a egresar; el niño, aunque está al cuidado de un familiar, “resiente la ausencia de su mamá”, expuso la institución.

“El trabajo realizado por la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Puebla, resultó fundamental para establecer que los pequeños necesitan la protección de su madre”, indicó la FGR.

El agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Morelos, supervisó y verificó que la mujer cumpliera con lo establecido en el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) para poder acceder a dicho sustitutivo.

