¡Se largó de vacaciones! Madre abandona a su bebé de 16 meses que murió en Ohio

Kristel Candelario, una madre de Cleveland en el estado de Ohio fue acusada de asesinato luego de que abandonó a su bebé de 16 meses porque se fue de vacaciones. Este lamentable hecho sucedió durante la jornada del pasado 17 de junio de 2023, cuando Kristel fue arrestada y acusada de asesinato luego de la muerte de la menor abandonada.

Autoridades de Cleveland en Ohio, Estados Unidos, emitieron un comunicado en el que se informó sobre la muerte de la menor. Su madre, una mujer de 31 años, se fue de vacaciones primero a Puerto Rico y después a la ciudad de Detroit y lo hizo sin la compañía de su bebé llamada Jailyn.

Bebé de 16 meses muere tras el abandono de su madre que la dejó sin cuidados por irse de vacaciones

La bebé de 16 meses fue abandonada en la casa familiar y permaneció sin cuidados durante unos 10 días. El hallazgo de la menor sin vida fue efectuado por la Policía de Cleveland durante la jornada del pasado 16 de junio. En el informe que dieron a conocer las autoridades a través del Centro de Registros Públicos de Cleveland, se señaló que cuando los uniformados llegaron a la vivienda, la bebé de 16 meses ya no presentaba signos vitales.

Ante la situación, elementos de la Unidad de Homicidios siguieron el protocolo de incidentes de mortalidad infantil, además de que trasladaron el cadáver de la pequeñita hasta la oficina del médico forense para que se efectuaran los exámenes correspondientes, además de las investigaciones adicionales debido a que la bebé que no presentaba signos de traumatismos.

Kristel Candelario, 31, who cant speak English



Left her 16m/o daughter Jailyn, alone in a playpen



To go on a 10 day vacation to Detroit/Puerto Rico



Is charged with murder



Can YOU imagine the suffering of Jailyn, I can 😭



They only send their best, we only pay for their best~ pic.twitter.com/lH7Pd7hYBj — TruthInBytes (@HipIsEdo) June 24, 2023

Policía de Cleveland encuentra bebé abandonada y sin signos vitales

El Departamento de la Policía de Cleveland explicó en su comunicado que: “Una investigación posterior reveló que la niña había sido dejada sola y desatendida durante aproximadamente 10 días, y posteriormente había muerto”. Kristel Candelario, la mujer a la que no se le puede llamar madre, confirmó la versión de la policía al aceptar que dejó sola y desatendida a su pequeña hija porque se fue de vacaciones al menos a dos ciudades del territorio estadounidense.

En una declaración jurada a la que tuvo acceso un medio local, se explicó que, una vez la mujer arribó a la vivienda, encontró a la bebé Jailyn en un nivel extremo de deshidratación, además de que llevaba sus cobijas sucias y un pañal “lleno de orina y heces”.

