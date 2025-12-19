Maestra rarámuri denuncia salarios bajos en SEP Chihuahua; perciben menos que jóvenes en programas de apoyo

La educación en las comunidades indígenas de México enfrenta una crisis alarmante. Luisa, una ex maestra de la SEP en Chihuahua , ha sacudido las redes sociales con un video viral donde expone las precarias condiciones laborales de los educadores comunitarios y los salarios bajos.

Educadora comunitaria denuncia falta de apoyo

Luisa amaba su trabajo, como educadora comunitaria de secundaria indígena en Chihuahua, pero por falta de apoyo, renunció y grabó este video que se volvió viral.

“Soy unas de las exmaestras de CONAFE, Consejo Nacional Fomento a la Educación y en esta mañana vengo a elevar mi voz el pago mínimo es de 12 mil pesos mensuales, nosotros recibimos 5 mil pesos”, dijo Luisa.

“Hablo la lengua rarámuri en la comunidad donde yo estuve trabajando si había niños que se les dificultaba mucho entender en español”, dijo Susana Luisa Benjamín Espino, indígena originaria de Guachochi, Chihuahua.

En el video, comparaba el salario mínimo actual, con la compensación que le brindaba CONAFE , organismo descentralizado de la secretaría de educación pública, que opera con esta misión:

“Llevar la educación a todos los rincones del país”, mencionó José Francisco Cobela Vargas, director en Posgrados Escuela de Pedagogía, especialista en instituciones educa cativas UP.

Un educador CONAFE, es el que llega hasta las zonas marginadas, rurales y de difícil acceso. “De la comunidad donde estaba se llama Barbechitos de Huachochi, que es la cabecera, hacía dos horas y eso estamos hablando en mueble y ya si se va uno a pie, pues si se avienta uno hasta el medio día”, dijo Susana Luisa Benjamín Espino, indígena originaria de Guachochi, Chihuahua.

Jornadas llenas de sacrificios: “Ahí te tienes que quedar de lunes a viernes y pues si tienes que dejar a tu familia”, mencionó Susana Luisa Benjamín Espino, indígena originaria de Guachochi, Chihuahua.

“Los maestros que por un sentido de vocación, por un sentido de apoyo y de solidaridad que entregan sus vidas al desarrollo de alguien más, no me queda más que decir que son actos heroicos”, mencionó José Francisco Cobela Vargas, director en Posgrados Escuela de Pedagogía, especialista en instituciones educativas UP.

Y a cambio, ellos, solo, reciben una mínima compensación para que se sigan preparando: “Estamos conscientes de que CONAFE es para prestar servicio y por ende CONAFE nos da una compensación”, mencionó Susana Luisa Benjamín Espino, indígena originaria de Guachochi, Chihuahua.

Jóvenes reciben más apoyos sociales que lo que gana un maestro de la CONAFE

Un instructor CONAFE de educación básica, percibe al mes: menos de cinco mil pesos, mientras que un beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro gana: 8 mil 480 pesos, también mensual

Así que los pagos a sus educadores de CONAFE esto es lo que provocan: "Cuestiones de fallas en la calidad del servicio, deserciones”, mencionó José Francisco Cobela Vargas, director en Posgrados Escuela de Pedagogía, especialista en instituciones educativas UP.

Hoy Susana alza la voz por sus compañeros que siguen enseñando y recibiendo una compensación que no les alcanza ni para vivir.

“Entender que la educación es profesional y como tal no es únicamente un apoyo, no es únicamente una dádiva”, dijo José Francisco Cobela Vargas, director en Posgrados Escuela de Pedagogía, especialista en instituciones educativas UP.