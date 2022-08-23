Maestra es suspendida por pedir semen a los estudiantes en Bolivia

Una maestra de secundaria fue suspendida por solicitar a sus alumnos, de entre 15 y 16 años de edad, una muestra de semen, lo que le causó una denuncia por corrupción de menores, interpuesta por los papás de los estudiantes.

La Dirección Departamental de Educación de Bolivia informó que la maestra fue suspendida de su cargo mientras las Fuerzas Especiales de Lucha Contra la Violencia (Felcv) realizan las investigaciones correspondientes.

En tanto, la Defensoría de la Niñez del municipio de Minero, Santa Cruz, Bolivia, detalló que los padres de los estudiantes interpusieron la denuncia por corrupción de menores, la cual ya se formalizó.

“Nos hemos apersonado ante la Felcv de Minero por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes”, explicó un vocero de la Defensoría de la Niñez a medios locales. Añadió que las autoridades ya entrevistaron al papá que denunció y a su hijo.

🔶#ÚltimoMomento | La Fiscalía pedirá la detención preventiva de la maestra que solicitó a sus alumnos una muestra de semen. El hecho ocurrió en el municipio de Mineros del departamento de Santa Cruz.

Periodista: Joaquín Matías

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Maestra solicita semen a estudiantes

De acuerdo con medios locales, la maestra de secundaria solicitó a sus estudiantes masturbarse y llevar a la clase una muestra de su semen para que las compañeras conocieran la consistencia.

La docente, identificada como María Inés Peredo, justificó su acción asegurando que lo hizo con el único objetivo de dar una clase de educación sexual y así prevenir embarazos adolescentes.

"Lo que hice a los alumnos es decirles que aquel alumno, como trabajo práctico, que sea activamente sexual que traigan en un condón el semen para que sus compañeros puedan conocer, para cuidarse. Pero nadie trajo el trabajo práctico", señaló la maestra a un medio local.

La profesora también dijo que les pidió que hicieran una mezcla de maicena con clara de huevo para que conocieran la consistencia del semen, y que no era obligatorio llevar semen real.

"Algunos tienen actividad sexual y otros no tienen. Lo que hice fue explicarles los riesgos y los embarazos no deseados", dijo.