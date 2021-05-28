Maestros portan falda para fomentar la diversidad sexual en España

Cada vez son más los maestros de educación básica en España que acuden al salón de clases con falda para incentivar entre sus alumnos el lema de que la ropa no tiene género, situación que se ha viralizado en redes sociales.

Este movimiento de maestros con falda nació como una respuesta a las actitudes de algunos alumnos en contra de otros por vestir de ciertas maneras.

En noviembre pasado, el primer caso de maestros con falda fue un docente de matemáticas de España, José Piñas, quien compartió a través de sus redes sociales una imagen en la que viste una sudadera y dicha prenda, como una forma de apoyo a uno de sus alumnos que fue expulsado del colegio y enviado al psicólogo por usar falda.

“Hace 20 años sufrí persecución e insultos por mi orientación sexual en el instituto en el que ahora soy profesor. Muchos profes miraron para otro lado. Quiero unirme a la causa del alumno Mikel, que ha sido expulsado y enviado al psicólogo por ir a clase con falda”, escribió el docente, quien causó revuelo por su forma de manifestarse a favor del movimiento conocido en redes como #LaRopaNoTieneGénero.

Hace 20años sufrí persecución e insultos xmi orientación sexual en el instituto en el q ahora soy profesor, muchs profes, miraron para otro lado. Quiero unirme a la causa del alumno, Mikel, q ha sido expulsado y enviado al psicólogo por ir a clase con falda. #LaRopaNoTieneGenero pic.twitter.com/5PEN9vityY — Jose Piñas (@joxepinas) November 9, 2020

Se suman a movimiento más maestros con falda en España

En abril pasado se unió a este movimiento Pablo Santaella, de Granada, España, un docente de educación física, quien también compartió una imagen en la que viste una falda, que era de su suegra.

Acto que fue una forma de manifestarse en contra de los estereotipos, luego de que uno de sus alumnos recibió burlas por la forma en que se vestía.

“He recibido gran cantidad de preguntas, comentarios e incluso piropos por parte del alumnado. Mis respuestas a todos eran naturales, quitándoles importancia, que vieran que soy el mismo con pantalón que con falda…

"Soy de los que piensa que esta profesión es vocacional, y yo siempre lo he tenido claro, mejor o peor, pero intento hacer mi trabajo lo mejor posible”, dijo a medios de España uno de los maestros que se han unido a este movimiento.

Recientemente se unieron dos maestros de España, Manuel Ortega Borja Velázquez, de una escuela ubicada en el municipio de Pedrajas de San Esteban, Valladolid, quienes no dudaron en llevar una falda para demostrar que la ropa no tiene género, después de que un alumno se burló de otro por llevar una sudadera con dibujos animados.

Con estas acciones, los maestros consideran que la forma de vestir no tiene relación con las preferencias sexuales y de género.