Buscan al asesino de ‘Vernom’, un burrito de apenas una semana de nacido, tras presunto acto de venganza en Torreón

El brutal asesinato de 'Vernom', un burrito de apenas una semana de nacido, causó alerta y conmoción entre los habitantes del Ejido La Partida, en Torreón, Coahuila. El pequeño e indefenso animal, que no representaba una amenaza, perdió la vida tras un presunto acto de venganza .

Tras localizar al burrito sin vida en días recientes, su propio dueño acudió ante la Fiscalía del Estado para reportar el caso y explicar los motivos por los que Vernom habría sido cruelmente asesinado.

Una disputa laboral habría terminado con la muerte del burrito

De acuerdo con los reportes preliminares, la agresión estaría relacionada con un conflicto entre el propietario del animal y un hombre que presuntamente había trabajado para él . La versión señala que el sujeto habría reaccionado después de ser despedido, bajo el argumento de que la separación laboral fue injustificada.

El pequeño burrito se encontraba dentro de un corral y permanecía junto a su madre cuando ocurrió la agresión. Según los reportes, el animal no era agresivo ni representaba un riesgo para las personas.

La denuncia presentada por el propietario permitió que el caso fuera llevado ante las autoridades municipales y estatales, mientras se busca determinar quién fue el responsable de la muerte de Vernom.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS “BURROS BOMBEROS” QUE LIMPIAN LOS MONTES EN ESPAÑA PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES

Fiscalía de Coahuila ya interviene en el caso

El caso de maltrato animal en Torreón ya llegó a las autoridades y existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que interviene en las investigaciones.

Hasta el momento, la información disponible señala que se busca esclarecer las circunstancias en las que murió el burrito y establecer la responsabilidad correspondiente por estos hechos ocurridos en el Ejido La Partida.

La investigación deberá determinar también si el conflicto señalado como posible motivo de la agresión tiene relación directa con la muerte del animal.

Vernom tenía apenas una semana de nacido