Los “burros bomberos” que limpian los montes en España para prevenir incendios forestales

Mientras las administraciones invierten en drones, satélites e inteligencia artificial para combatir el fuego, a unos 130 kilómetros de Barcelona se despliega una estrategia de prevención basada en el pastoreo tradicional.

Se trata de Tivissa Donkeys Firefighters, un proyecto ubicado en el sur de Cataluña que rescata burros en situación de maltrato o abandono para darles una labor clave: limpiar la vegetación seca del monte antes de que comiencen las altas temperaturas.

La iniciativa cuenta actualmente con una manada de 62 ejemplares que recorren terrenos públicos y privados eliminando las hierbas más inflamables. Al comerse el matorral bajo y pisar el terreno, los animales rompen la continuidad de la vegetación, creando cortafuegos naturales que frenan la propagación de las llamas.

The wildfire season arrived early this year across Southern Europe – with more than 240,000 acres of land already destroyed in Spain alone. About 80 miles south of Barcelona, a herd of rescued donkeys is grazing the dry grasses that fuel wildfires, carving natural firebreaks… pic.twitter.com/vewKXndQ2t — CNN Weather (@CNNweather) July 26, 2026

Rescatan animales y ayudan al medio ambiente

El proyecto fue impulsado en 2020 por Joan Cedó Sans, actual alcalde del municipio de Tivissa, quien buscaba una solución práctica para desbrozar los terrenos tras los incendios que afectaron a la zona en años anteriores. Tras comprobar la eficacia de los primeros ejemplares, la iniciativa creció hasta convertirse en una operativa permanente coordinada junto al voluntario Jordi García.

Entre los integrantes de la manada destacan historias como la de Roberto, un burro retirado de las carreras que iba a ser sacrificado, o Paloma, una hembra rescatada con problemas de salud por una alimentación inadecuada. En la organización reciben atención veterinaria, alimento complementario donado por granjas locales y un entorno de libertad en manada.

El ganado es clave en el cuidado del monte

Especialistas en ecología de herbívoros, como el profesor Jordi Bartolomé Filella de la Universitat Autònoma de Barcelona, señalan que el consumo de la vegetación fina por parte de estos animales reduce de forma considerable la carga de combustible en el suelo. Aunque el pastoreo no evita totalmente que se origine un fuego, sí consigue que los incendios sean de menor intensidad y más fáciles de controlar por los equipos de emergencia.

A diferencia de otros animales, el peso y la cantidad que pueden comer los burros les permite compactar el terreno y trazar caminos transitables, facilitando el acceso a los efectivos de la unidad de incendios forestales GRAF de Cataluña durante sus labores de extinción y entrenamiento.

Es un reto económico

Proyectos similares han surgido en otras regiones de España, como Galicia, donde se emplean caballos salvajes para controlar el matorral, o la iniciativa Ramats de Foc en el ámbito catalán, que integra a pastores de ovejas y cabras en la estrategia de prevención de incendios.

Pese al reconocimiento técnico de estas prácticas, las organizaciones del sector señalan que las ayudas públicas actuales —que rondan entre los 80 y los 300 euros por hectárea— resultan insuficientes para cubrir los costes reales de mantenimiento. Por ello, entidades como la de Tivissa continúan dependiendo en gran medida de aportaciones privadas y voluntariado para mantener activos a estos "bomberos" de cuatro patas.