Mamá vegana mata de hambre a su hijo de 18 meses en Florida

En Florida, Estados Unidos, una mamá vegana fue declarada culpable de matar de hambre a su hijo de 18 meses de edad, debido a que solo lo alimentó con frutas y verduras crudas.

La mamá vegana, de 39 años de edad, identificada como Sheila O’Leary, recibió una condena de cadena perpetua, luego de que un jurado de Florida la encontrara culpable por la muerte de su hijo y una serie de cargos de abuso infantil.

El médico forense declaró en el juicio que el bebé “parecía estar gravemente desnutrido al momento de su muerte”, en 2019. De acuerdo con los informes de la policía, el niño pesaba solo siete kilos, tres por debajo del promedio.

Los expertos indicaron que el peso del niño de 18 meses correspondía al de un bebé de siete meses, por lo que los padres del menor fueron acusados de abuso infantil y detenidos en el mismo año que su hijo murió.

Una madre de 35 años, identificada como Sheila O’Leary fue hallada culpable por causarle la muerte a su hijo de 18 meses, tras alimentarlo con una dieta vegana estricta en frutas y verduras crudas.#PrevenciónMeteorológica pic.twitter.com/vBvS4s9zWS — Maritza de Moncada. (@LaVozDelSur_1) June 30, 2022

La mamá vegana y su esposo, Ryan O’Leary, explicaron a las autoridades que tanto ellos como sus hijos seguían una dieta vegana estricta, pero “lo alimentamos con leche materna”.

Mamá vegan mata de hambre a su hijo en 2019

La policía indicó que en la autopsia se reveló que el hijo de la pareja murió por complicaciones de desnutrición. Y la mamá vegana relató que el niño no había comida nada la última semana antes de su muerte.

Por lo que los fiscales acusaron a la mamá vegana de no buscar ayuda médica cuando se dio cuenta que su hijo estaba enfermo, “ella optó por ignorar los grito”, señaló durante el juicio el fiscal de Florida.

Asimismo, indicaron que la pareja también tenía descuidados a sus otros tres hijos, todos menores de 11 años, y todos presentaban desnutrición ya que eran alimentados de manera similar.

Mientras tanto, Ryan O’Leary también está acusado por los mismos cargos de abuso infantil y se espera que en los próximos días enfrente el juicio en su contra, con una condena similar a la de la mamá vegana.

