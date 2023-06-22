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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 22 de junio

Esta es la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este jueves 22 de junio de 2023, presentada por Fuerza Informativa Azteca, donde se dio un nuevo nombramiento.

¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 22 de junio
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Escrito por: América López

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Fuerza Informativa Azteca te ofrece la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este jueves 22 de junio, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional y el presidente anunció que daría un nuevo nombramiento.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Botargas de dinosaurios llegan a Palacio Nacional para manifestarse

Cerca de las 6:25 horas de esta mañana, la senadora Xóchitl Gálvez compartió un video a través de sus cuentas sociales donde se veían botargas de dinosaurios caminando rumbo a Palacio Nacional, donde se presenta la conferencia matutina del presidente.

AMLO dijo que relación entre Luisa Alcalde y Gómez Urrutia no era buena

AMLO señaló que Luisa María Alcalde, exsecretaria de Trabajo, no tenía una buena relación con el dirigente de los trabajadores, el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia. Posteriormente, dijo que le pediría al nuevo secretario de Trabajo, Marath Bolaños, que hable con todos los representantes de Germán Larrea para lograr acuerdos.

López Obrador habla sobre decisión de SCJN de declarar inconstitucional el Plan B

"Es una invasión, una intromisión al poder legislativo, le van a corregir la plana al poder legislativo", dijo AMLO sobre la posible inconstitucionalidad que se declararía este jueves 22 de junio.

AMLO habla acerca de accidente en autopista de Zapotlanejo

“Al parecer se originó por la quema de pastos, pero se debió advertir, está haciendo la SICT una investigación. Había mucho humo y hubo choques y se generó un problema grave, grave. Estamos investigando los responsables y el papel de la concesionaria de la autopista”, dijo AMLO sobre la carambola de al menos 16 vehículos que dejó cinco muertos.

AMLO nombra a Quía Chávez Domínguez como la nueva subsecretaria de Trabajo

El presidente AMLO mencionó que Quiahuitl Chávez Domínguez, quien fungió como Titular de la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se convertirá en la nueva subsecretaria de Trabajo.

AMLO señala que apagones a causa de ola de calor son normales

López Obrador destacó que con la ola de calor hay más consumo de energía; sin embargo, el gobierno Federal cuenta con energía para estos apagones que calificó como "normales".

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