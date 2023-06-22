AMLO designa a Quiahuitl Chávez Domínguez como nueva subsecretaria de Trabajo

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) designó a Quiahuitl Chávez Domínguez como la nueva subsecretaria de Trabajo, tras el nombramiento de Marath Bolaños López como el titular de la secretaría.

El presidente AMLO mencionó que Quiahuitl Chávez Domínguez, quien fungió como Titular de la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se convertirá en la nueva subsecretaria de Trabajo.

“Es una subsecretaría muy importante, que a mí me importa mucho, es la subsecretaría del Trabajo, donde estaba Marath, que atendría el programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, dijo AMLO.

#ÚLTIMAHORA | Quía Chávez Domínguez queda al frente de la #Subsecretaría del #Trabajo en sustitución de Marath Bolaños López pic.twitter.com/0lDvrYU9av — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 22, 2023

¿Quién es Quiahuitl Chávez Domínguez, nueva subsecretaria de Trabajo?

Quiahuitl Chávez Domínguez estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue ayudante de investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en un proyecto sobre movimientos juveniles e identidades. Asimismo, de 2015 a 2018 trabajó en el poder legislativo.

Se incorporó al Gobierno de México en diciembre de 2018 en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la cual formó parte del equipo de la secretaría particular del entonces canciller.

Desde 2020 trabaja en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se ha desempeñado en varios encargos relacionados de la subsecretaría de Productividad Laboral.

Ahora Quiahuitl Chávez Domínguez se hará cargo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que opera en las 32 entidades de la República Mexicana y que Marath Bolaños comandaba.

AMLO designa a Marath Bolaños López como nuevo secretario del Trabajo

López Obrador designó a Marath Bolaños López como el nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social, cabe destacar que el funcionario fue designado para ocupar el cargo que anteriormente tenía Luisa María Alcalde, ya que esta fue nombrada como secretaria de Gobernación (Segob) tras la salida de Adán Augusto López Hernández.

Fue el pasado 19 de junio cuando AMLO señaló a Luisa María Alcalde como la que tomaría el lugar de secretaria de Gobernación, por lo que ha habido diversos movimientos en el gabinete presidencial últimamente.