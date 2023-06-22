Cerca de las 6:25 horas de esta mañana, la senadora Xóchitl Gálvez compartió un video a través de sus cuentas sociales donde se veían botargas de dinosaurios caminando rumbo a Palacio Nacional, donde se presenta la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, momentos después dijo que ella no se encontraba en el Zócalo Capitalino, sino que había apoyado a un grupo de activistas para que lograran más visibilidad en manifestarse en contra del Plan B de AMLO que podría declararse inconstitucional este jueves.

Cabe destacar que desde la noche del pasado miércoles, la senadora panista comentó que tenía que descansar porque "mañana hay que volver a dar la batalla desde temprano".

Posteriormente, Gálvez Ruiz compartió un tuit con las palabras: "Hoy, la @SCJN podría declarar inconstitucional la reforma que pretende regresar a los dinosaurios de elecciones fraudulentas. ¡No al autoritarismo prehistórico!".

Este jueves podría quedar sepultado completamente el Plan B de AMLO

Este jueves 22 de junio, la segunda parte del Plan B de AMLO podría declararse inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Cabe recordar que la primera parte ya fue declarada como inconstitucional.

El ministro Javier Laynez Potisek propone declarar inconstitucional la segunda parte del Plan B con el argumento de múltiples violaciones al proceso legislativo. Este proyecto impulsado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sugiere cambios en la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), reduce salarios de los consejeros, elimina fideicomisos y pone reglas nuevas para los partidos políticos.

Consejería Jurídica de la presidencia fijó postura en posible inconstitucionalidad del Plan B

A unas horas de que la SCJN pueda declarar como inconstitucional, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) acusó al ministro Laynez Potisek de modificar criterios para favorecer a la oposición.

"El ministro Laynez Potisek propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano", se puede leer en el comunicado.