¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 9 de diciembre

En la mañanera de AMLO se dio a conocer los acuerdos con la Cámara de Diputados y del Senado para realizar modificaciones a las leyes secundarias de la Reforma Electoral, entre otros temas; este es el resumen del 9 de diciembre.

Se reunirán con comitiva de EU por aniversario de relación bilateral

El presidente López Obrador dio a conocer que el 12 de diciembre una comitiva de Estados Unidos se reunirán en México para abordar el tema de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Modificarán leyes secundarias de Reforma Electoral

En la mañanera de AMLO, Adán Augusto, secretario de Gobernación, informó que sí hubo modificaciones a la inciativa que envió al Presidente y que se aprobó en la Cámara de Diputados en días pasados, por lo que ya se avisó al Senado para que se realicen las modificiaciones y de nuevo regrese a la Cámara Baja para rectificar. principalmente en tres puntos, uno de ellos referente al registro de partidos políticos y la otra sobre las prerrogativas. Se prevé que se vote la siguiente semana.

#EnLaMañanera | El Secretario de Gobernación, @adan_augusto, aseguró que también en el @senadomexicano se eliminarán qué partidos políticos hagan su “guardadito” pic.twitter.com/WLqvwDiksz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2022

Se reunirán el 15 de diciembre por maíz transgénico

El Presidente informó en la mañanera que funcionarios de México y de Estados Unidos para abordar temas del maíz transgénico, como parte del TMEC, en el que se busca que no importan maíz transgénico para consumo humano.

Agregó que se amplió por dos años la importación del grano amarillo y también se acordó que se haga una investigación sobre los daños del maíz transgénico en el ser humano.

"Que nosotros vamos a permitir que se use o que se consuma por personas o seres humanos, es una postura ya bien definida, sí importar maíz amarillo para forraje, no para consumo humano", dijo el mandatario.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que se debe revisar si el maíz amarillo transgénico no es dañino a la salud pic.twitter.com/PPjAS2gEJP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2022

AMLO celebra liberación de acusados de documental "Duda Razonable"

El mandatario celebró el fallo de los ministros de la Suprema Corte para que se liberara a los acusados del documenta "Duda Razonable" en Macuspana, Tabasco.

Dio a conocer que en total se han hecho preliberaciones y amnistías a 3 mil 648 personas de julio al 21 de noviembre.

AMLO considera que debe mejorar el futbol en México

En la mañanera, López Obrador dijo que se debe de trabajar entre empresarios, instituciones deportivas y el gobierno para fomentar la profesionalización de jugadores de futbol, incluso se ofreció para entregar propuestas de mejoramiento en este rubro. "Es mucha afición para tan poco profesionalismo", insistió.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que el fútbol en México no es profesional pic.twitter.com/2XYwTU23Aa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2022

AMLO anunciará que habrá estrategia de seguridad en Guanajuato

El presidente López Obrador anunció que la siguiente semana se dará a conoce estrategia especial para Guanajuato, debido a que es el estado con más violencia.

"Se buscará atender de manera más específica las causas de la violencia, de los homocidios", adelantó el mandatario.