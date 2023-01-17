AMLO “agradece” prohibición de uso de “AMLITO"; “muestran el cobre”

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), opinó sobre la prohibición de la caricatura de su persona, popularmente conocida como AMLITO, pues dijo que sus adversarios “muestran el cobre” con estas acciones.

López Obrador dijo que la medida que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es una muestra de que “está nervioso” el bloque conservador, aunque agradeció de forma irónica que con esta prohibición del AMLITO o peluches de su figura se promocione la Cuarta Transformación.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó a la Sala Superior del #TEPJF que determinó que usar los “pejeluches” que son una caricatura de López Obrador vulnera principios constitucionales de neutralidad y equidad en contiendas electorales. pic.twitter.com/zSK9oCHbXR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2023

“Es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la transformación, les tenemos que agradecer porque llegamos a estos extremos. Entonces no me extraña nada, pero pues vamos a seguir adelante, enfrentándolos”, expresó durante la mañanera de hoy.

AMLO también opinó sobre las 18 denuncias que hay en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, conocidos como las “corcholatas”, y explicó que es una muestra de que temen la continuidad del proyecto que encabeza.

“Es obvio porque los del bloque conservador están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el INE y en el Tribunal Electoral, imagínense que prohibió los muñequitos de ya saben quién. Es ahora sí que de caricatura, el Tribunal Electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién. Estos ya son de dominio público”, expresó.



#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a las 18 denuncias que acumulan ante autoridades electorales los aspirantes de #Morena a la candidatura presidencial. pic.twitter.com/q4If0u6igb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2023

TEPJF determina prohibir uso de AMLITO en campañas

El pasado 11 de enero, la Sala Superior del TEPJF determinó que el uso de la imagen caricaturizada AMLO, conocida como AMLITO, es propaganda ilegal y será sancionada.

Magistrados consideraron que el uso en fotos, dibujos y figuras de la imagen del Presidente o del AMLITO violan el principio de equidad en las contiendas electorales.

Por lo que los partidos políticos están obligados a no incluir a servidores públicos, como es AMLO, en sus campañas por algún cargo público, ya que está plenamente identificado el Presidente.