¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 26 de enero

Este 26 de enero en la mañanera de AMLO se dio a conocer el reporte de Cero Impunidad, además de los resultados de la estrategia de seguridad nacional. Este es el resumen de lo que dijo el Presidente durante la conferencia.

Reporte de Cero impunidad

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, reportó en la mañanera de AMLO que del 19 al 25 de enero se registtaron 7 mil 932 detenidos, de los cuales 7 mil 751 fueron presentados ante el Ministerio Público.

También dio a conocer los casos de jueces que han liberado a presuntos delincuentes, a pesar de las pruebas presentadas. Entre ellos destacan la liberación de "Doña Lety" y su hijo José Rafael "N", presuntos integrantes del Cártel de Cancún, además del lugarteniente de Los Valencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. (CJNG).

AMLO arremete contra consejeros del INE

Luego de consejeros del INE insistieron en criticar el Plan B de la Reforma Electoral, AMLO dijo que los únicos que ponen en riesgo las elecciones de 2024 son ellos mismos, ya que ganaron al no aprobarse la Reforma Electoral constitucional.

"Cómo se va aponer en riesgo una elección, los que ponen en riesgo la elección son ellos" declaró durante la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó los recursos legales que impulsan consejeros del #INE después de la aprobación de las leyes secundarias electorales que provocarán una reducción de su plantilla laboral en un 85% pic.twitter.com/9cpIN4wIjc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2023

AMLO confía en que nuevos consejeros del INE serán demócratas

Sobre la elección de los consejeros del INE en abril próximo, el Presidente confió en que los nuevos sean "demócratas y honestos".

"Que sean gentes decentes, honrados, íntegros, verdaderamentes independientes, demócratas, que no sena como los que están. Estoy seguronde que van a ser mejores", expresó durante la mañanera de hoy.

AMLO asegura que aún no se reúne con presidenta de la SCJN

El Presidente López Obrador dijo que aún no se reúne con la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque dijo que colaboran en varios asuntos, principalmente en el caso de Ayotzinapa.

"Hay comunicación porque independientemente de las diferencias, pues hay trabajo conjunto porque pues está de por medio el interés del pueblo. Ahora no, no tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo, tratar lo que llevabamos con la Corte como una cuestión es especial es lo de Ayotzinapa", expresó.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 26 de enero?

Las críticas al Plan B de la Reforma Electoral, además la relación entre el Ejecutivo y la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fueron algunos de temas de los que habló el Presidente; estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 26 de enero.