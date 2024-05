¿De qué trató la mañanera de este viernes 17 de mayo? Resumen minuto a minuto

Este es el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este viernes 17 de mayo de 2024, la cual se llevó a cabo desde Chiapas.

¿De qué trató la mañanera de este viernes 17 de mayo de 2024?

AMLO reitera que este año se retira de la política

“Ahora que termine mi mandato en 4 meses ya me vengo a vivir a Chiapas. Ahí vamos a vivir; ya me retiro porque ya terminé mi ciclo. Bastantes años y me voy a retirar con la conciencia tranquila”, señaló.

Informe de Seguridad de Chiapas

El almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), presentó el informe de seguridad de Chiapas, donde indicó que el narcomenudeo ha bajado, al igual que feminicidio, violación, robo a transporte y violencia familiar, pero las lesiones dolosas van en aumento.

Asesinato de Lucero Esmeralda, candidata en Chiapas

Tras el asesinato de Lucero Esmeralda López, candidata a la alcaldía de La Concordia, Chiapas, tras un ataque en el que murieron seis personas, el presidente ofreció reforzar la seguridad en la zona con la Sedena: “Ya la Sedena está actuando, se está reforzando la vigilancia, lo vamos a seguir haciendo. Les diría yo que en materia de seguridad en Chiapas eso es lo que más me preocupa. Pero al mismo tiempo quiero expresar que en cinco años no hemos tenido problemas de inseguridad graves en Chiapas”.

Finalizó: “Muy triste por lo de ayer en Concordia, porque no solo fue la candidata fue, sino a quienes la estaban cuidando y su hermana, traía protección, pero vamos a informar después sobre este caso”.