¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 27 de febrero

En la mañanera de AMLO del lunes 27 de febrero de 2023 se abordaron temas como el precio de gasolina y la ruta arqueológica del Tren Maya.

Fuerza Informativa te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO en vivo.

¿Qué dijo AMLO sobre los sistemas ferroviarios del Tren Maya?

Los sistemas ferroviarios del Tren Maya incluirán:



Control de tráfico

Señalización adecuada

Radiolocalización

Telemando

Interconexión de vía, estaciones, casetas y trenes

Asimismo, se tocó el tema de los servicios de seguridad, los sistemas de monitoreo y control del Tren Maya.

Se destacó que para el Tren Maya se prevé que no ocurra ningún accidente, pues los servicios de seguridad impulsaran esto. Cabe recordar que el 8 de julio se recibirá el primer tren.

¿Qué dijo AMLO sobre la Marcha del Zócalo?

"Se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador, esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación", destacó AMLO.

Asimismo, señaló que hubo no más de 100 mil ciudadanos manifestándose contra el Plan B el pasado domingo 26 de febrero en el Zócalo Capitalino.

AMLO afirma que cada vez que hay un proceso de transformación existe un movimiento progresista a favor del cambio verdadero y un grupo reaccionario o conservador que no quiere que las cosas cambien.

¿Qué dijo AMLO sobre decisión de Dina Boluarte sobre destitución de embajador de México en Perú?

"Nosotros no aceptamos toda la farsa sobre la destitución del presidente Pedro Castillo, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú".

Señaló de injusticia y determinó que su gobierno seguirá mostrándose en contra.

Finalmente, el presidente AMLO dijo que tenía una llamada con el dueño de Tesla, Elon Musk.

