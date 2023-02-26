Este domingo 26 de febrero se llevó a cabo la marcha del INE en el Zócalo Capitalino, donde, según organizadores del mitin en defensa del Instituto Nacional Electoral, se congregaron cerca de 500 mil personas que protestaron en contra del Plan B de la Reforma Electoral. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece lo más destacado del evento.

Cabe destacar que el punto de reunión de la marcha del INE es en la explanada del Zócalo Capitalino, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Donde los marchantes comenzaron a llegar a partir de las 07:00 horas.

Comienzan a llegar los participantes a la concentración en defensa del @INEMexico: "Mi voto no se toca"; además, surge manta con foto de Génaro García Luna y el logo del #PAN con la leyenda "García Luna no se toca"#MarchaINE pic.twitter.com/WINQS2vFeX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 26, 2023

Despliegue de manta de Genaro García Luna durante marcha del INE

Durante la mañana de este día se desplegaron mantas en diversos puntos con la cara del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, mismo que fue declarado culpable por cinco cargos en Estados Unidos.

La manta se extendió en uno de los edificios del Zócalo Capitalino; sin embargo, minutos después de ser desplegada fue retirada e intercambiada por carteles en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

Así lució el Zócalo de la #CDMX durante la #MarchaINE, en la cual un sector de la población así como líderes políticos protestaron contra el "Plan B" de la #ReformaElectoral de @lopezobrador_ pic.twitter.com/m1eLhWIbU7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 26, 2023

Políticos asisten a la marcha del INE en contra del Plan B de la Reforma Electoral

Cerca de las 10:00 horas, Marko Cortés, dirigente nacional del blanquiazul arribó a la concentración del Zócalo para la marcha del INE, acompañado por Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Entre otros personajes destacados que estuvieron presentes en la marcha del INE para protestar en contra del Plan B fueron: Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón e incluso personajes históricos, tal fue el caso de Miguel Hidalgo con la consigna: "¡Viva la América, muera el mal Gobierno!... ¿Y viva el INE?".

Marcha del INE se hizo presente en otros estados de la República Mexicana

En redes sociales se reportaron movilizaciones en Nuevo León, Quintana Roo, Monterrey, Puebla y Mérida a favor de la marcha del INE.

Incluso se mostraron imágenes de la marcha del INE en países como París, Madrid y Ginebra.

Drante la #MarchaINE, algunos presentes ironizan con el tema de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. pic.twitter.com/Qm9ariUM1i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 26, 2023

Discurso en marcha del INE

La periodista Beatriz Pagés y el ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossio, fueron los encargados de dar el discurso durante la marcha del INE.

Al ritmo de "Serenata Huasteca", concluyó la marcha del INE cerca de las 12:30 horas.