AMLO mantiene videollamada con Elon Musk, dueño de Tesla

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al terminar su conferencia matutina de este lunes 27 de febrero, señaló que tendría una reunión con el dueño de Tesla, Elon Musk, a través de una videollamada.

Cabe recordar que, el pasado viernes, durante su conferencia matutina, AMLO señaló que Nuevo León no cuenta con agua suficiente para levantar la planta de la empresa Tesla, por lo que el gobierno no podría entregar los permisos correspondientes.

“Saben qué, tengo una llamada, si les digo con quién, ¿me dejan ir?…Con el dueño de Tesla y quiero estar puntual, es por teleconferencia, y ya mañana les platico”, destacó AMLO este lunes desde Palacio Nacional.

#EnLaMañanera | Se espera que esta llamada sirva para definir donde se instalará la nueva planta de #Tesla pic.twitter.com/LN3vvkftj9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 27, 2023

Cabe destacar que el presidente AMLO no dio más detalles acerca de lo que hablaría con el dueño de Tesla; sin embargo, se prevé que sea sobre el tema de la nueva planta, la cual, se decidió, no se haría en Nuevo León, pues el norte del país muestra carencia de agua.

Elon Musk duda en instalar planta de Tesla en México si no es en Nuevo León

Ante la negativa del presidente AMLO por aceptar y dar los permisos para la construcción de la planta de la empresa de Elon Musk, los negociadores de Tesla no tienen pensado en poner la planta en algún otro estado del país, como en el sur, recomendado por el mandatario mexicano.

Cabe recordar que el pasado viernes 24 de febrero se venció el plazo para que Tesla decidida si comprar o no las mil 600 hectáreas de terreno, ubicadas en el municipio de Santa Catarina, donde se instalaría la planta con al menos una inversión de 10 mil millones de dólares para los próximos años.

Twitter @Tesla

Nuevo León responde que sí hay suficiente agua para planta de Tesla

Por su parte, el pasado 21 de febrero, Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía de Nuevo León, sostuvo que el tema del agua no afectaría a las inversiones que lleguen al estado de la planta de Tesla.

