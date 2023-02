AMLO y Elon Musk acuerdan planta de Tesla en Monterrey, Nuevo León

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que, tras la videollamada con el multimillonario Elon Musk, se informó que ambos llegaron a un acuerdo sobre la sede de Tesla en México, la planta será en Monterrey, Nuevo León.

Durante su conferencia matutina de este martes 28 de febrero, AMLO aseguró que se llegó al acuerdo tras una serie de compromisos para enfrentar la escasez de agua en Nuevo León y dar pie a la nueva planta de Tesla.

“Estoy satisfecho con lo que se logró, significa más inversión en México y más empleos”, señaló el funcionario.

AMLO adelantó que la empresa de Elon Musk, Tesla, dará a conocer la noticia sobre la nueva planta en México en Nuevo León mañana o pasado mañana.

¿En qué parte de México se abrirá la nueva sede de Tesla?

AMLO aseguró que la planta de Tesla será en Monterrey, Nuevo León.

Lo primero que necesita ofrecer una entidad federativa para poder convertirse en la nueva sede Tesla en México, es contar con un conglomerado de empresas de un solo espacio, las cuales estén articuladas para poder ser proveedoras, un concepto conocido como “Clúster”.

Uno de los estados favoritos para esta sede de Tesla es Nuevo León, pues se considera una de las entidades más completas para recibir a una de las empresas automotrices más grandes del mundo, ya que cuenta con alrededor de 15 parques industriales y 2 plantas de industria automotriz.

Elon Musk busca instalar planta de Tesla en Nuevo León

Los negociadores de Tesla aclararon que no tienen pensado poner una planta en algún otro estado de México que no sea el Norte, esto a pesar de la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre aceptar los permisos de construcción, asegurando que la entidad no contaba con agua suficiente para sustentar este proyecto.

Sin embargo, Iván Rivas Rodríguez, Secretario de Economía de Nuevo León, confirmó que el tema del agua no afectaría a las inversiones que lleguen al estado de la planta de Tesla.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la instalación de la planta de #Tesla generará más empleos en el país pic.twitter.com/742KpbBLb5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 28, 2023

AMLO prevé que llegada de Tesla a México genere más empleos

El presidente AMLO consideró que la instalación de la planta de Tesla en Nuevo León generará más empleos en el país.

“Son buenas noticias, viene la empresa tesla completa, falta lo de las baterías, pero toda la planta automotriz (…) significa más inversión para México y más empleos y esto lleva a que aumenten los salarios de los trabajadores”, destacó.

El gobierno mexicano no otorgará subsidios a Tesla por instalarse en Nuevo León, según la llamada del presidente López Obrador y Elon Musk, dueño de Tesla.

Así reaccionó Samuel García a nueva planta de Tesla en Monterrey, Nuevo León

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, festejó la decisión sobre la nueva planta de Tesla en Monterrey y redactó a través de su cuenta de Twitter: "¡Ganó México, Ganó NL, GANAMOS TODOS!”.