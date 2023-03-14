¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 14 de marzo

Este martes 14 de marzo, durante la mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se abordaron temas como: el informe de Salud. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia matutina de AMLO.

Gobierno de México incorporará a 600 médicos cubanos a IMSS Bienestar

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer que se incorporarán a 600 médicos especialistas para el programa IMSS Bienestar.

¿Qué dijo AMLO sobre la restitución de Edmundo Jacobo al INE?

AMLO detalló que el INE no tiene autoridad moral tras la restitución de Edmundo Jacobo en el órgano electoral.

“Ayer una fiesta en el INE y los medios aplaudiendo porque un integrante del INE que lleva 30 años y 15 en el mismo cargo y le dan un amparo y sus achichincles aplaudiendo los medios de información y todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia”, fueron las palabras de AMLO.

¿Qué dijo AMLO sobe el evento del 18 de marzo en el Zócalo?

El presidente AMLO convocó a las personas a que asistan al Zócalo de la capital el próximo 18 de marzo en el marco de la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera.

"Tenemos que reafirmar nuestra independencia, nuestra soberanía. Esa decisión histórica del General Cárdenas de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros”, dijo AMLO.