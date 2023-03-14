IMSS lanza convocatoria para médicos especialistas jubilados

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dio a conocer que el gobierno de México lanzará una convocatoria para médicos especialistas jubilados con la promesa de una nueva plaza en el IMSS.

Aunado a ello, se contratará a otros 600 médicos cubanos, que se sumarán a los 610 que ya se encuentran en el país trabajando en el programa IMSS Bienestar.

Fue Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien dio a conocer la noticia. Asimismo, informó que 634 médicos cubanos especialistas han sido contratados por IMSS Bienestar.

Entre las especializaciones más reforzadas se encuentran: Medicina familiar, Anestesiología, Ginecología, Urgencias y Cirugía General.

Asimismo, detalló que como resultado de la estrategia emprendida, de las convocatorias lanzadas el año pasado, se dio la contratación de mil 232 médicos especialistas, así como de 2 mil 057 residentes de último año.

#EnLaMañanera | El #IMSS anunció que el 21 de marzo abrirá una convocatoria para la recontratación de médicos jubilados y pensionados del Instituto, para incorporarse al IMSS-Bienestar pic.twitter.com/iQ4EJGRa2W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 14, 2023

Lanzan convocatoria para reclutar a médicos especialistas jubilados para el IMSS

Robledo señaló que el gobierno de México lanzará una convocatoria para reclutar a médicos especialistas jubilados, a quienes se les aseguró una nueva plaza y seguir disfrutando de los beneficios de la pensión.

De acuerdo con el IMSS, hay alrededor de 27 mil médicos especialistas jubilados, de estos, 9 mil 659 tienen entre 56 y 65 años; 13 mil 565 entre 66 y 75 años y 3 mil 887 más de 76 años.

“Vamos a hacer una convocatoria a médicos jubilados del IMSS, hay 27 mil especialistas jubilados, los médicos en esta modalidad van a tener la oferta de incorporarse al IMSS-Bienestar, van a poder tener su jubilación y al mismo tiempo tomar alguna de las bases para consulta externa, cirugía, esta convocatoria inicia el 21 de marzo”, destacó Zoé Robledo.

Cabe destacar que algunas de las plazas de especialidad que se ofrecen a los médicos especialistas jubilados en el IMSS son: gastroenterología; medicina interna; hematología; infectología; nefrología; ginecología; neumología, entre otras.

