Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy: Lo más relevante de este martes 13 de enero
Este es el resumen actualizado con lo más relevante de la conferencia matutina de este martes 13 de enero. Sigue minuto a minuto los anuncios del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum
Este martes 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una nueva edición de su conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería. En una jornada marcada por la expectativa sobre la agenda semanal, se prevé que la presidenta nuevamente hable sobre su llamada y acuerdos con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.
Mañanera Sheinbaum 13 de enero: Resumen de los temas más importantes de hoy martes
Sobre registro de número telefónico
La presidenta Sheinbaum aclara que el registro de la información de usuarios de números celulares corresponde a las empresas telefónicas, no tiene nada que ver con la vigilancia: “Quien guarda la información son las telefónicas. La autoridad solo tiene acceso si con ese registro se cometió un delito”.
Sobre reforma electoral
La presidenta detalló que será la próxima semana cuando dé información acerca de la reforma electoral que se está proponiendo.
Centro de Imagenologia
Inicia la construcción del Centro de Imagenologia para el Diagnóstico de Alta Especialidad. Estará ubicado en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.