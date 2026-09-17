Notas
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Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente Sheinbaum hoy jueves 17 de septiembre
¿Qué dijo la presidente Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 17 de septiembre? Te resumimos lo más relevante mostrado en su mensaje este jueves.
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Anuncios clave de la presidente Claudia Sheinbaum hoy lunes 14 de septiembre
Revisa en directo los reportes presentados en Palacio Nacional este lunes 14 de septiembre. Consulta los acuerdos de la federación y las declaraciones de la presidente al momento.
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Lo más relevante de la conferencia de la presidente Sheinbaum hoy viernes 11 de septiembre
Checa al instante el balance de cierre de semana presentado desde Chiapas este viernes 11 de septiembre. Revisa los datos del gobierno federal y las respuestas de la presidente en vivo.
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Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente Sheinbaum hoy jueves 10 de septiembre
Conoce lo presentado este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional. Entérate de las cifras del gobierno e informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente Sheinbaum hoy miércoles 9 de septiembre
Consulta al momento los acuerdos presentados en Palacio Nacional este miércoles 9 de septiembre. Revisa las cifras del gobierno federal y las declaraciones de la presidente en vivo.
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Puntos clave de la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 8 de septiembre
Checa en directo las respuestas de la presidente en la sesión de este martes 8 de septiembre: entérate de las decisiones del gobierno federal ante los cuestionamientos de la prensa.