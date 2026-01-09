¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este viernes 9 de enero?
Minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum este viernes 9 de enero, la cual se lleva a cabo desde Acapulco, Guerrero.
Este viernes 9 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum cierra la actividad semanal con su tradicional conferencia matutina desde Acapulco, Guerrero. En Fuerza Informativa Azteca te llevamos los detalles, las frases clave y el análisis de los temas que trató en su mañanera.
Mañanera de Sheinbaum hoy en vivo: ¿Qué dijo este viernes 9 de enero de 2026?
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.