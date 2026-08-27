El resumen EN VIVO de lo más relevante de la mañanera de la presidente Sheinbaum este jueves 27 de agosto

El gabinete federal expuso los avances de los programas prioritarios en Palacio Nacional y respondió a las preguntas de los reporteros sobre los pendientes más relevantes del país. En Azteca Noticias te traemos las cifras, los compromisos y el resumen directo de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 27 de agosto de 2026?