Los temas más relevantes de la mañanera de este lunes 13 de abril

Este lunes 13 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum marca un hito en la política social con el lanzamiento del Servicio Universal de Salud. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el decreto que busca garantizar atención médica gratuita y universal, iniciando hoy mismo el proceso de credencialización para adultos mayores.

Asimismo, la mandataria ofreció detalles sobre su próximo viaje a Barcelona, donde se reunirá con líderes progresistas para discutir temas de energía y diplomacia. En Azteca Noticias te llevamos el análisis de estos anuncios y el reporte semanal de la economía familiar.