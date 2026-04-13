Los temas más relevantes de la mañanera de este lunes 13 de abril
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este lunes 13 de abril; sigue el minuto a minuto.
Este lunes 13 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum marca un hito en la política social con el lanzamiento del Servicio Universal de Salud. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el decreto que busca garantizar atención médica gratuita y universal, iniciando hoy mismo el proceso de credencialización para adultos mayores.
Asimismo, la mandataria ofreció detalles sobre su próximo viaje a Barcelona, donde se reunirá con líderes progresistas para discutir temas de energía y diplomacia. En Azteca Noticias te llevamos el análisis de estos anuncios y el reporte semanal de la economía familiar.
Mañanera de Sheinbaum hoy 13 de abril: Los temas más relevantes de este lunes minuto a minuto
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.