¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum hoy? Resumen de mañanera hoy 15 de enero
Entérate de lo más relevante de la conferencia matutina de este jueves 15 de enero de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Este jueves 15 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa su agenda en la conferencia mañanera desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. En Fuerza Informativa Azteca seguimos la cobertura en tiempo real de los temas más relevantes y siempre contrastándolos con la verdad de los hechos.
Mañanera Sheinbaum hoy 15 de enero 2026: Los temas más importantes en vivo
Comienza conferencia mañanera
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, se encuentra en la conferencia mañanera de este jueves.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.