Los temas más relevantes de los que habló la presidenta hoy martes 24 de marzo en su mañanera

La presidenta recuerda el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio a 32 años. "Siempre vamos a ser solidarios con las víctimas, cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre, este joven vivió una situación muy trágica con la muerte de su padre y después de la muerte de su madre. El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió, un candidato a la presidencia que fue asesinado".

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein rechazó que el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta pueda resolverse mediante un #Indulto a Mario Aburto, esto, luego de que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas sugiriera esa posibilidadhttps://t.co/7qlMTxgcpo pic.twitter.com/YjMWhLCsHr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026