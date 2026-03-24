Los temas más relevantes de los que habló la presidenta hoy martes 24 de marzo en su mañanera
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este martes 24 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta el informe semanal de salud y abasto de medicamentos.
Este martes 24 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" desde el Salón de la Tesorería. La agenda de hoy está centrada en el bienestar social a través del reporte semanal "El Pulso de la Salud". En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios oficiales.
Mañanera Sheinbaum hoy 24 de marzo: Los temas más relevantes de los que habló la presidenta
A 32 años del asesinato de Colosio
La presidenta recuerda el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio a 32 años. "Siempre vamos a ser solidarios con las víctimas, cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre, este joven vivió una situación muy trágica con la muerte de su padre y después de la muerte de su madre. El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió, un candidato a la presidencia que fue asesinado".
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein rechazó que el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta pueda resolverse mediante un #Indulto a Mario Aburto, esto, luego de que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas sugiriera esa posibilidadhttps://t.co/7qlMTxgcpo pic.twitter.com/YjMWhLCsHr— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026
Sobre Plan B de Reforma Electoral
La presidenta reitera que su propuesta de Plan B de Reforma Electoral plantea que la revocación de mandato se realice junto a las elecciones intermedias, esto, a pesar de que los partidos aliatos, el PT y el PVEM, no están de acuerdo.
Iniciativa en delito de feminicidio
La presidenta Sheinbaum informó que este martes se enviará al Senado de la República una iniciativa de ley para que el delito de feminicidio se investigue por oficio, además de qué se contemplen penas más severas a quien cometa este delito, entre las que destaca prisión de entre 40 y 70 años de prisión.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.