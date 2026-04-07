Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 7 de abril

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en breve el gobierno federal emitirá un decreto mediante el cual se contemplara la “universalización de servicios públicos de salud”, con el propósito de que todos los mexicanos puedan obtener atención médica de cualquiera de los servicios públicos de salud del país.

#EnLaMañanera | Gobierno Federal emitirá un decreto para establecer el Servicio Universal de #Salud.



La presidenta @Claudiashein dijo que el propósito es que los mexicanos puedan obtener #atenciónmédica en cualquiera de las clínicas públicas del país. https://t.co/QEfwIJd3Qj pic.twitter.com/clN4YFcQsz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

"Va a salir un decreto presidencial en estos días hoy o mañana que crea el servicio universal de salud en México, como ya explicó Eduardo, el servicio universal de salud. El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y puede ser recibido, que si se es derechohabiente del IMSS puede ir al IMSS bienestar o que si es del ISSSTE pueda irse al IMSS o al ISSSTE, y esto tiene como objetivo eficientar el sistema".

Para acceder a este sistema conjunto de salud, la mandataria detalló que a partir de este mes, y durante todo este año, y el siguiente, comenzará la credencialización paulatina por edades de todos los mexicanos.