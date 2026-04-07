Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 7 de abril
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este martes 7 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta el informe semanal de salud.
Este martes 7 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se enfoca en el fortalecimiento del sistema de salud nacional. Desde el Salón de la Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la sección "El Pulso de la Salud", donde informarán la basificación de personal médico y la rehabilitación de unidades de salud en las entidades adheridas al modelo IMSS-Bienestar. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios que buscan garantizar el derecho a la salud gratuita en el país.
Mañanera de Sheinbaum hoy 7 de abril: Resumen y salud en vivo, los temas más relevantes
Sobre el caso de sueros contaminados
El secretario de salud, David Kershenobich confirmó la muerte de seis personas en una clínica privada de salud en Hermosillo, Sonora, debido al suministro de un suero presuntamente contaminado. El funcionario confirmó que la fiscalía general del estado ya clausuró la clínica y realiza las investigaciones correspondientes, además de que ya se tiene identificado al doctor que suministraba dicho suero.
"La clínica está clausurada y lo que nos interesa es la medida preventiva, al resto también de la situación… tampoco todavía podemos saber porque se está haciendo el análisis de si fue el suero, si fue el contaminante, que ocurrió, y pues lo que les pido es un poco de paciencia para poder tener toda la información y entonces poder realmente analizar qué fue lo que sucedió…. El médico que los administraba está ya identificado".
Universalización de servicios públicos de salud
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en breve el gobierno federal emitirá un decreto mediante el cual se contemplara la “universalización de servicios públicos de salud”, con el propósito de que todos los mexicanos puedan obtener atención médica de cualquiera de los servicios públicos de salud del país.
#EnLaMañanera | Gobierno Federal emitirá un decreto para establecer el Servicio Universal de #Salud.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026
La presidenta @Claudiashein dijo que el propósito es que los mexicanos puedan obtener #atenciónmédica en cualquiera de las clínicas públicas del país. https://t.co/QEfwIJd3Qj pic.twitter.com/clN4YFcQsz
"Va a salir un decreto presidencial en estos días hoy o mañana que crea el servicio universal de salud en México, como ya explicó Eduardo, el servicio universal de salud. El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y puede ser recibido, que si se es derechohabiente del IMSS puede ir al IMSS bienestar o que si es del ISSSTE pueda irse al IMSS o al ISSSTE, y esto tiene como objetivo eficientar el sistema".
Para acceder a este sistema conjunto de salud, la mandataria detalló que a partir de este mes, y durante todo este año, y el siguiente, comenzará la credencialización paulatina por edades de todos los mexicanos.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.