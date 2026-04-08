¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum? Temas relevantes hoy 8 de abril

Este miércoles 8 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la mañanera del pueblo desde Palacio Nacional. Además, se espera que la mandataria brinde actualizaciones sobre la agenda legislativa y los avances de las obras prioritarias en el centro y sur del país. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada informativa.

