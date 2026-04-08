¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum? Temas relevantes hoy 8 de abril
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este miércoles 8 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el reporte de temas de interés nacional.
Este miércoles 8 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la mañanera del pueblo desde Palacio Nacional. Además, se espera que la mandataria brinde actualizaciones sobre la agenda legislativa y los avances de las obras prioritarias en el centro y sur del país. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada informativa.
Mañanera de Sheinbaum hoy 8 de abril: Resumen y temas en vivo
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.