Lo más relevante de la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre

Las autoridades de la federación iniciaron la semana en Palacio Nacional detallando los avances de sus obras y programas estratégicos, para después dar paso a la ronda de preguntas con la prensa. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis rápida con las decisiones y cifras más importantes del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 7 de septiembre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 7 de septiembre de 2026. Primero Iván Escalante, titular de la Profeco presenta Quién es quién en los precios.

La Profeco informó que el acuerdo para mantener estable el precio de la gasolina regular se extenderá seis meses, hasta marzo de 2027, con lo que se cumplirían dos años con el litro en 24 pesos. Llega promedio de diésel a meta de 27 pesos.

Sobre protección al lobo gris mexicano

La presidente Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de que se quite la protección hacia el lobo gris mexicano, que es una especie que está en peligro de extinción y que es transfronteriza entre México y los Estados Unidos. Esto lo dijo después de que el presidente Donald Trump manifestó su intención de permitir la entrada de esta especie en la Unión Americana.

"Bueno, es una especie que es transfronteriza. No solamente está en Estados Unidos. También está en México. Y tiene proteccion aquí en nuestro país y hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de exhibición o dependiendo de su nivel, en el número de ejemplares que existen, tienen un nivel de proteccion distinto, entonces evidentemente pues lo que tiene que hacerse entre estados unidos y méxico, pues es una coordinación, vamos a ver si esto llega a ocurrir porque no debería ser así porque más allá de que están en los dos lados de la frontera, pues es una especie que tenemos que conservar", dijo.