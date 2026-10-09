Lo más relevante de la conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, resumen EN VIVO

El gabinete federal presentó el balance de resultados de sus dependencias en Palacio Nacional y abrió el espacio de preguntas a los medios para atender los temas prioritarios antes del fin de semana. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y las resoluciones principales de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 9 de octubre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 9 de octubre de 2026. Informa que hoy viaja a Hidalgo. Informa que hará giras de aquí a diciembre de la inauguración de obras. Una gira del IMSS-Bienestar se reunirá con los directores de centros de salud para escucharlos. El fin de semana también visitará el Estado de México.

En la conferencia la acompañan: Luisa María Alcalde, consejera jurídica, y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para hablar del decreto de las plataformas digitales.

Fenómenos meteorológicos que afectan al país

Primero se pasa a un enlace con Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Señala que se monitorea en tiempo real el puerto de Acapulco. Informa que hay saldo blanco, se instalaron 24 refugios. Hay afectaciones por inundaciones, cierre de vialidades, afectaciones en el suministro de energía eléctrica. Las inundaciones han disminuido. El pronóstico contempla lluvias de fuertes a torrenciales; solicita a la población que se mantenga resguardada y esté atenta a las recomendaciones. Se suspendieron las clases en algunas zonas del estado.

Huracán Simón

El huracán Simón se encuentra en categoría 1. Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, señala que hay un cambio en la trayectoria del huracán hacia el norte, aproximándose a Jalisco y Colima. Se estima que aumentará su potencia: podría incrementar su intensidad a categoría 3 o 4.

Reunión con el embajador de Estados Unidos

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum, explicó que el día de ayer se reunió con el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y una comitiva de empresarios norteamericanos. Detalló que la reunión trató sobre temas de inversiones de empresas norteamericanas en nuestro país y que no se tocó el tema de la diferencia por la construcción de una academia de seguridad internacional en Querétaro.

"Fue relacionada con el comercio y con el ambiente favorable para la inversión de las empresas en nuestro país, esencialmente fue eso, y ya quedamos de reunirnos pronto con el secretario de relaciones exteriores y el embajador para ver temas particulares", dijo.

—¿Entonces no hubo oportunidad de dialogar sobre otro?

—"No, fue una reunión en donde participó él con empresarios y ya tenemos una reunión particular".