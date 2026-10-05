Lo más relevante de la conferencia mañanera este lunes 5 de octubre EN VIVO

El Gobierno de México inició la semana en Palacio Nacional desglosando los avances en obras e inversión social, para después dar paso a la ronda de preguntas con la prensa. En Azteca Noticias te mostramos lo más relevante de lo que se habló completamente EN VIVO.

Uno de los temas más relevantes es la elección presidencial de Brasil, donde Flávio Bolsonaro terminó primero con 47.03% de los votos, frente al 45.16% de Luiz Inácio Lula da Silva, una diferencia de menos de dos puntos que llevará la disputa a segunda vuelta el 25 de octubre.