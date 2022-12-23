10 datos curiosos de las mañaneras de AMLO, que suman más de mil

Este 23 de diciembre de 2022 las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplieron mil emisiones, estos son algunos datos curiosos de estas conferencias de prensa.

Recordar que desde que era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, llegaba al Antiguo Palacio del ayuntamiento antes de las 6:00 horas de todos los días para una rueda de prensa.

En su campaña como candidato presidencial, AMLO plantea ofrecer conferencias matutinas todos los días desde Palacio Nacional, nueva sede del Ejecutivo, en lugar de Los Pinos, como solía ser.

Algunos datos sobre las mañaneras de AMLO hasta el 2022

Este 23 de diciembre AMLO cumplió mil cuatro mañaneras ordinarias, es decir, aquellas que se ofrecen de lunes a viernes. Aunque en total suman mil 26 mañaneras, mil cuatro ordinarias y 22 extraordinarias.

La primera mañanera que ofreció AMLO fue el 3 de diciembre de 2018, dos días después de que tomó protesta como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En su primera mañanera, AMLO firmó el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, con el que buscaba dar con la verdad y hacer justicia del caso de los estudiantes.

En total, suman mil 12 mañaneras , de las cuales mil cuatro son ordinarias, más ocho que se han realizado de forma extraordinaria.

, de las cuales mil cuatro son ordinarias, más ocho que se han realizado de forma extraordinaria. Las mañaneras de AMLO no solo se realizan desde Palacio Nacional, ya que también han tenido como escenario, otros estados. Al respecto, suman 897 mañaneras desde la sede del Ejecutivo. Además de cuatro que se han realizado durante los fines de semana y 103 que se han transmitido desde las entidades federativas.

de no solo se realizan desde Palacio Nacional, ya que también han tenido como escenario, otros estados. Al respecto, suman 897 desde la sede del Ejecutivo. Además de cuatro que se han realizado durante los fines de semana y 103 que se han transmitido desde las entidades federativas. Sobre las conferencias extraordinarias, AMLO ha encabezado cuatro desde Palacio Nacional, cuatro en entidades federativas, de acuerdo con un informe de Presidencia.

extraordinarias, ha encabezado cuatro desde Palacio Nacional, cuatro en entidades federativas, de acuerdo con un Las mañaneras no solo han sido encabezadas por AMLO, ya que por ausencia o por enfermedad, otros funcionarios las han encabezado como Olga Sánchez Cordero, que ha hecho 10 y Adán Augusto López Hernández, que ha impartido cuatro. Dando un total de 22 conferencias de prensa extraordinarias.