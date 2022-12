¿Se cancelarán las mañaneras? AMLO responde a adversarios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio su opinión sobre la propuesta de eliminar las conferencias de prensa que ofrece de lunes a viernes, mejor conocidas como las mañaneras.

En la mañanera de hoy, el Presidente respondió a sus adversarios, quienes buscan que se eliminen las mañaneras y aseguró que se trata de garantizar el derecho a la información.

“Pues la gente pide que haya información, que se garantice el derecho a la información. Desde luego, a los opositores, adversarios, pues no les gusta que haya mañaneras, pero a la mayoría de la gente sí. Y además es el ejercicio de la libertad de manifestación, de expresión de las ideas”, expresó.

AMLO asegura que mañaneras son para evitar manipulación

El presidente López Obrador también consideró que las mañaneras, que están por ser mil emisiones, son un instrumento para evitar la manipulación de la ciudadanía.

Argumentó que sus opositores están molestos porque ya no pueden mentir y buscan que las mañaneras se acaben, pero aseguró que la gente merece ser informada.

“Ya no son los voceros del régimen o de la oligarquía los que dominan la información, entonces eso los trae molestos… quisieran que no existiera el derecho a disentir, la réplica, muestran su autoritarismo”, explicó durante la rueda de preguntas y respuestas, que forma parte de las mañaneras.

“Si por eso les molestan las mañaneras, porque quisieran manipular a sus anchas, sin que nadie les dijera nada”, aseguró.

El mandatario anunció que se evalúa desde hace varios meses en realizar las mañaneras durante el fin de semana y en la conferencia de hoy volvió a mencionar que en lugar de eliminarlas buscaría que se hicieran de lunes a domingo.

Recordar que desde su campaña como candidato presidencial, AMLO se comprometió a dar una conferencia de prensa todos los días, como cuando era jefe del Gobierno del entonces Distrito Federal (DF).

Las mañaneras se realizan desde el 3 de diciembre de 2018, dos días después de tomar protesta como Presidente de la República y solo en algunas ocasiones no se realiza, recientemente fue el 12 de diciembre, por ser el Día de la Virgen de Guadalupe y en palabras de AMLO, para no romper la tradición, no se emitió.