Manifestaciones hoy 22 de diciembre complicarán circulación en la zona sur de CDMX
Inicia la semana de Navidad y en la CDMX se esperan un par de manifestaciones, lo que podría afectar la circulación de automovilistas en distintos puntos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) compartió la lista de manifestaciones que están programadas para hoy 22 de diciembre de 2025, y adelantó que también se espera al menos una marcha, por lo que pidió a los automovilistas estar atentos y tomar precauciones.
Esta semana celebraremos Navidad y aunque estudiantes de nivel básico ya están de vacaciones, el tráfico de la capital no se detiene, así que es importante conocer cuáles serán las vialidades afectadas por la presencia de manifestantes.
Manifestaciones y una marcha se esperan hoy 22 de diciembre en CDMX
¿A qué hora inicia la marcha hoy en CDMX?
A la 1:00 de la tarde, la Asamblea Vecinal en Defensa del Agua "El pozo de la resistencia", marchará desde la estación del Metrobús "El Caminero", hasta la caseta México-Cuernavaca.
"El Caminero" se localiza en Avenida Insurgentes Sur #4350, colonia La Joya, alcaldía Tlalpan; será en este punto donde los automovilistas podrían tener complicaciones para circular.
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 22 de diciembre en la #CiudadDeMéxico.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 22, 2025
🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/6iMfBTXeBI
Puntos exactos donde se harán las manifestaciones hoy
De acuerdo con la SSC, una protesta comenzará a las 11:30 de la mañana, en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en la CDMX, que se ubica en la Carretera Picacho-Ajusco #200, colonia Jardines de la Montaña, alcaldía Tlalpan.
Al mediodía, extrabajadores de la extinta ruta 100 se manifestarán en el Jardín San Miguel, localizado en Avenida José María Izazaga #140, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
¿Para quién aplica el Hoy No Circula?
¡Evita multas! Recuerda que el programa Hoy No Circula aplica este lunes para todos los vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2.
Esta medida está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de mitigar la emisión de gases contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
Este lunes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/WGmhdOxmk7— SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 22, 2025