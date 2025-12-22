Manifestaciones hoy 22 de diciembre complicarán circulación en la zona sur de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) compartió la lista de manifestaciones que están programadas para hoy 22 de diciembre de 2025, y adelantó que también se espera al menos una marcha, por lo que pidió a los automovilistas estar atentos y tomar precauciones.

Esta semana celebraremos Navidad y aunque estudiantes de nivel básico ya están de vacaciones, el tráfico de la capital no se detiene, así que es importante conocer cuáles serán las vialidades afectadas por la presencia de manifestantes.