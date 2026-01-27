Logo Inklusion Sitio accesible
Martes de caos en Insurgentes: Protesta masiva del STUNAM y marchas de la CNTE hoy en CDMX

Evita Insurgentes Sur: Hoy el STUNAM protesta frente a Hacienda y hay evento masivo en el WTC. Además, la CNTE se moviliza en el Centro. Detalles de marchas y manifestaciones aquí.

Marchas en CDMX hoy viernes 16 de enero de 2026.
Manifestaciones y marchas hoy 27 de enero 2026 en CDMX: Bloqueos en Insurgentes y Centro Histórico | X: @OVIAL_CDMX
Escrito por:  Carlos Alberto Pérez , Iveth Ortiz

Hoy, martes 27 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada difícil para la movilidad, especialmente en el corredor de Insurgentes Sur y la zona centro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene agendadas 7 concentraciones y 8 rodadas ciclistas que impactarán diversas alcaldías.

La mayor afectación se prevé en la alcaldía Benito Juárez. A las 10:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) realizará una protesta masiva frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Insurgentes Sur No. 795), exigiendo aumento salarial. Se espera un aforo de 1,500 personas y el arribo de autobuses, lo que podría colapsar la vialidad en la zona de la colonia Nápoles.

Esto se suma a la Expo Joya Enero 2026 en el WTC, que espera recibir a 9,000 asistentes desde las 10:30 horas.

En el Centro Histórico, la CNTE (Sección IX) tendrá doble actividad (08:30 y 14:30 hrs) en su sede de Belisario Domínguez, preparando su asamblea nacional.

Sigue todas las actualizaciones en vivo a continuación.

Manifestaciones y marchas hoy 27 de enero 2026 en CDMX: Bloqueos en Insurgentes y Centro Histórico

Cronograma de movilizaciones y puntos críticos en CDMX hoy

Manifestaciones de Alto Impacto

- 10:00 hrs – STUNAM (Benito Juárez):
Lugar: Secretaría de Hacienda, Av. Insurgentes Sur No. 795, Col. Nápoles.
Impacto: Bloqueo parcial o total de carriles y presencia de autobuses.

- 12:00 hrs – Sindicato de Transporte de Pasajeros (Cuauhtémoc):
Lugar: Juzgados Laborales, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 32 .
Aforo: 200 personas exigiendo salario justo .

- 14:30 hrs – Partido Comunista Revolucionario UAM (Azcapotzalco):
Lugar: UAM Azcapotzalco, Av. San Pablo Xalpa No. 180 .
Advertencia: No se descarta el bloqueo de vialidades al exterior del plantel

Otras Concentraciones

- 13:00 hrs – Plataforma 4:20 (Varios puntos): Mesas informativas sobre cannabis en bajopuentes de Río Churubusco (Iztacalco e Iztapalapa) y Benito Juárez.

- 16:00 hrs – Sindicato de la Universidad de la Salud (Centro): Protesta en la Secretaría de Gobierno (Zócalo) por condiciones laborales.

- 20:00 hrs – Yo por las 40 Horas (Benito Juárez): Pega de carteles en Metro División del Norte.

