Martes de caos en Insurgentes: Protesta masiva del STUNAM y marchas de la CNTE hoy en CDMX

Hoy, martes 27 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada difícil para la movilidad, especialmente en el corredor de Insurgentes Sur y la zona centro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene agendadas 7 concentraciones y 8 rodadas ciclistas que impactarán diversas alcaldías.

La mayor afectación se prevé en la alcaldía Benito Juárez. A las 10:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) realizará una protesta masiva frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Insurgentes Sur No. 795), exigiendo aumento salarial. Se espera un aforo de 1,500 personas y el arribo de autobuses, lo que podría colapsar la vialidad en la zona de la colonia Nápoles.

Esto se suma a la Expo Joya Enero 2026 en el WTC, que espera recibir a 9,000 asistentes desde las 10:30 horas.

En el Centro Histórico, la CNTE (Sección IX) tendrá doble actividad (08:30 y 14:30 hrs) en su sede de Belisario Domínguez, preparando su asamblea nacional.

#ReporteVial | Te compartimos las concentraciones y movilizaciones programadas para este martes 27 de enero de 2026.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/xnv857dxSS — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 27, 2026

