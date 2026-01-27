Martes de caos en Insurgentes: Protesta masiva del STUNAM y marchas de la CNTE hoy en CDMX
Evita Insurgentes Sur: Hoy el STUNAM protesta frente a Hacienda y hay evento masivo en el WTC. Además, la CNTE se moviliza en el Centro. Detalles de marchas y manifestaciones aquí.
Hoy, martes 27 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada difícil para la movilidad, especialmente en el corredor de Insurgentes Sur y la zona centro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene agendadas 7 concentraciones y 8 rodadas ciclistas que impactarán diversas alcaldías.
La mayor afectación se prevé en la alcaldía Benito Juárez. A las 10:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) realizará una protesta masiva frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Insurgentes Sur No. 795), exigiendo aumento salarial. Se espera un aforo de 1,500 personas y el arribo de autobuses, lo que podría colapsar la vialidad en la zona de la colonia Nápoles.
Esto se suma a la Expo Joya Enero 2026 en el WTC, que espera recibir a 9,000 asistentes desde las 10:30 horas.
En el Centro Histórico, la CNTE (Sección IX) tendrá doble actividad (08:30 y 14:30 hrs) en su sede de Belisario Domínguez, preparando su asamblea nacional.
#ReporteVial | Te compartimos las concentraciones y movilizaciones programadas para este martes 27 de enero de 2026.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/xnv857dxSS— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 27, 2026
Sigue todas las actualizaciones en vivo a continuación.
Manifestaciones y marchas hoy 27 de enero 2026 en CDMX: Bloqueos en Insurgentes y Centro Histórico
Cronograma de movilizaciones y puntos críticos en CDMX hoy
Manifestaciones de Alto Impacto
- 10:00 hrs – STUNAM (Benito Juárez):
Lugar: Secretaría de Hacienda, Av. Insurgentes Sur No. 795, Col. Nápoles.
Impacto: Bloqueo parcial o total de carriles y presencia de autobuses.
- 12:00 hrs – Sindicato de Transporte de Pasajeros (Cuauhtémoc):
Lugar: Juzgados Laborales, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 32 .
Aforo: 200 personas exigiendo salario justo .
- 14:30 hrs – Partido Comunista Revolucionario UAM (Azcapotzalco):
Lugar: UAM Azcapotzalco, Av. San Pablo Xalpa No. 180 .
Advertencia: No se descarta el bloqueo de vialidades al exterior del plantel
Otras Concentraciones
- 13:00 hrs – Plataforma 4:20 (Varios puntos): Mesas informativas sobre cannabis en bajopuentes de Río Churubusco (Iztacalco e Iztapalapa) y Benito Juárez.
- 16:00 hrs – Sindicato de la Universidad de la Salud (Centro): Protesta en la Secretaría de Gobierno (Zócalo) por condiciones laborales.
- 20:00 hrs – Yo por las 40 Horas (Benito Juárez): Pega de carteles en Metro División del Norte.