VIDEO: Manifestantes invaden aeropuerto de Daguestán en Rusia, querían linchar a Judíos

¡invaden aeropuerto de Daguestán! Un aeropuerto de la ciudad de Makhachkala, capital de la República de Daguestán en el sur de Rusia, fue cerrado luego que un grupo de manifestantes propalestinos invadieron las pistas de despegue y aterrizaje porque presuntamente querían linchar a judíos.

Los informes de los medios de comunicación de la zona reportaron que los manifestantes propalestinos, quienes denunciaban las acciones israelíes en contra de la Franja de Gaza se habían reunido en las instalaciones de la terminal aérea para protestar en el aeropuerto de Daguestán.

Jewish pogrom at the airport in Makhachkala (Russia) Pogromists are looking for those arriving on flights who arrived in Makhachkala. there is a danger of lynching! Policee do nothing!Very dangerous!!! I pray!!! pic.twitter.com/mFijxvEFpf — Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) October 29, 2023

Manifestantes propalestinos toman aeropuerto de Daguestán luego de la llegada de israelíes

En vídeos que circularon en las redes sociales, en donde se hicieron virales, se puede observar a grandes grupos de manifestantes mientras irrumpen en las pistas de la terminal aérea y posteriormente llegan hasta las instalaciones del interior de la terminal del Aeropuerto Internacional de Makhachkala.

Las autoridades locales señalaron que todos los aviones con destino a la ciudad de Makhachkala fueron desviados a otros aeropuertos en la región de Daguestán.

Cabe recordar que durante la jornada de este domingo 29 de octubre, Israel instó a las autoridades rusas a proteger a israelíes y judíos en sus jurisdicciones luego de una serie de informes de los medios internacionales, acerca de posibles represalias por parte de manifestantes propalestinos la región de Daguestán en la rusia europea.

Embajador De Israel En Moscú Trabajando Con Las Autoridades Rusas Para Garantizar La Seguridad De Los Israelíes Y Los Judíos, Dice El Ministerio De Relaciones Exteriores — CGTN Español (@cgtnenespanol) October 29, 2023

Israel pide a Rusia que proteja a israelíes y judíos en Daguestán

Conforme a una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, se informó que el embajador israelí en Moscú se mantenía trabajando con las autoridades rusas:”El Estado de Israel ve con gravedad los intentos de dañar a ciudadanos israelíes y judíos en cualquier lugar”.

En el comunicado de la Ministerio de Asuntos Exteriores de la "nación hebrea", se reportó que: "Israel espera que las autoridades policiales rusas protejan a todos los ciudadanos israelíes y judíos, sean quienes sean, y tomen medidas enérgicas contra los alborotadores y contra la incitación desenfrenada dirigida a judíos e israelíes”.