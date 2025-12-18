Bruselas bajo fuego: Agricultores utilizan tractores para protestar contra el acuerdo con el Mercosur

Desde las primeras horas de este jueves, el corazón político de Europa, específicamente en Bruselas, capital de Bélgica, se transformó en un caos logístico. Los manifestantes agricultores, cansados de lo que consideran una competencia desleal, utilizaron sus tractores para sellar las entradas principales a la ciudad contra el acuerdo Mercosur. El objetivo es claro: presionar a los líderes de la Unión Europea (UE) que se encuentran reunidos en una cumbre decisiva.

La tensión escaló rápidamente cuando los más de 10 mil agricultores comenzaron a lanzar papas, pirotecnia y bombas de humo. La policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos, tratando de dispersar las barricadas que se extendieron por todo el centro de la ciudad.

Por qué los agricultores rechazan el acuerdo Mercosur

El conflicto tiene un origen económico profundo. Los productores europeos temen que el acuerdo con el Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) permita la entrada masiva de carne, granos y otros productos sudamericanos con aranceles mínimos.

Los manifestantes argumentan que los agricultores del Mercosur no cumplen con las estrictas (y costosas) normativas ambientales y sanitarias que se exigen en Europa. Además, exigen que no se recorte el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), que es el sistema de subsidios que mantiene a flote a muchas granjas en el continente.

Francia, Italia y Polonia dicen "no" en Bruselas

La firma del tratado, que busca eliminar barreras comerciales tras 26 años de pláticas, se enfrenta a una resistencia política feroz. El presidente de Francia, Emmanuel Macron , ha sido uno de los críticos más duros, asegurando que sus ganaderos ya enfrentan demasiados desafíos como para abrir las puertas a una competencia sin reglas claras.

A esta postura se sumó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificó de "prematuro" firmar el acuerdo en los próximos días. Países como Polonia y Hungría también han mostrado su rechazo, complicando la estrategia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien buscaba cerrar el trato este fin de semana en Brasil.

Diálogo en medio de manifestaciones

Mientras afuera estallaba la violencia, en el interior del Consejo Europeo se buscaba una salida diplomática. Antonio Costa y Ursula von der Leyen recibieron a representantes de las asociaciones agrícolas para escuchar sus demandas. Aunque fuentes oficiales calificaron la reunión como "positiva", la presión en las calles no ha disminuido.

El reloj corre para ambas regiones. Si el acuerdo se firma este sábado en Brasil, se crearía una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Sin embargo, con las calles de Bruselas sitiadas y varios gobiernos europeos en contra, el futuro del tratado pende de un hilo. Lo que se decida en las próximas horas definirá no solo el precio de los alimentos, sino el futuro del campo europeo frente a la globalización.