Manuel López San Martín: En TV Azteca el compromiso es con la verdad y la audiencia

Este lunes 31 de agosto comenzó una nueva etapa en la barra informativa de Azteca Noticias con el estreno del noticiero matutino conducido por el periodista Manuel López San Martín.

Este nuevo espacio ha sido diseñado para acompañar a la audiencia desde primeras horas del día y ofrece una agenda centrada en la coyuntura nacional, el análisis de contexto, la información más relevante del día, con los protagonistas de la información.

En entrevista con Javier Alatorre, Manuel López San Martín habló de este nueva encomienda profesional advirtió que se trata de un espacio en donde el compromiso es con la verdad, con la audiencia; “hablando claro, llamando a las cosas por su nombre, incomodando a la clase política, a los mentirosos, a los hipócritas, a los incongruentes...”

La producción busca entregar un panorama completo de los acontecimientos antes de arrancar la jornada y en ese sentido López San Martín reafirmó su compromiso de brindar un periodismo crítico y cercano a la ciudadanía, priorizando los temas que impactan directamente el día a día de los espectadores.

