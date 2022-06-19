La Máquina del Misterio de Scooby-Doo abre sus puertas a invitados

Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la película live-action Scooby-Doo, la compañía estadounidense Warner Bros junto con Airbnb, ofrecieron pasar la noche en la icónica Maquina del Misterio.

La Máquina del Misterio estará estacionada en la costa de Malibú, en el sur de California y dará tres estadías de una noche los días 24, 25 y 26 de junio. Las reservaciones fueron lazadas el 16 de junio y actualmente todas las reservaciones disponibles están agotadas.

“¡Zoinks! ¿Puedes creer que han pasado 20 años desde que fuimos bendecidos con la legendario live-action de Scooby-Doo?”, expresó Airbnb a través de sus redes sociales.

zoinks! can you believe it’s been 20 years since we’ve been blessed with the legendary live action scooby-doo film?



to celebrate this historic occasion, @matthewlillard is hosting the mystery machine on airbnb. bookings open on june 16 at 1pm ET: https://t.co/m6E5GQCDhG pic.twitter.com/03ZFU5Yn1e — Airbnb (@Airbnb) June 7, 2022

Matthew Lillard será el anfitrión de la Maquina del Misterio

Matthe Lillard, quien interpretó a Shaggy en la película live-action de Scooby-Doo, será el anfitrión de las personas que reservaron su estadía en la Maquina del Misterio.

El actor expresó que a pesar de que han pasado 20 años desde que interpretó a Shaggy en la película de Scooby-Doo, el espíritu del personaje ha estado con él desde ese entonces, por lo que pare este celebración siente que está retrocediendo a 2002.

Además mencionó que la estadía en la famosa Maquina del Misterio de Scooby-Doo es totalmente genial y que los monstruos no están incluidos. El actor recibirá a los afortunados invitados con un saludo virtual.

I don’t actually remember putting the Mystery Machine on @airbnb, once I opened the app I blacked out as the spirit of hosting possessed my mortal body once again. pic.twitter.com/foOylZPoGf — matthew lillard —Will block. 0-F’s-given (@MatthewLillard) June 7, 2022

¿Qué habrá en la famosa Maquina del Misterio?

Al interior de la Maquina del Misterio se encontrará una lámpara de lava, juegos de misterio e incluso un televisor retro para poder ver la película de Scooby-Doo, además de los famosos Scooby Snacks para que los invitados puedan disfrutarlos.

Por otro lado, se organizará una cena, la cual incluirá todas las comidas favoritas de los famosos personajes Shaggy y Scooby, como hotdogs y hamburguesas de berenjena.